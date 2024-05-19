英超煞科日持續更新︱曼城阿仙奴爭霸終極戰　科頓78秒開紀錄

23/24球季英超今夜煞科，榜首曼城與阿仙奴要鬥到最後一輪，分數佔優的曼城主場擊敗韋斯咸便能順利封王，成為史上首支英超四連霸球隊，但假如他們失分，阿仙奴在愛華頓手上全取3分的話，便能後上超越曼城捧盃。

賽前阿仙奴領隊阿迪達依然樂觀，堅信「夢想仍然存在」，「我依然相信」。

還有90分鐘，會是阿仙奴和阿迪達圓夢，還是夢想幻滅？



賽前阿仙奴領隊阿迪達依然樂觀，堅信「夢想仍然存在」，「我依然相信」。（Getty Images）

即時賽果：



曼城 1：0 韋斯咸

阿仙奴 0：0 愛華頓



開賽僅78秒，曼城首個攻勢便帶來入球，今季狀態大勇的科頓在禁區頂接應貝拿度施華的傳球後，左腳射入中距離「世界波」，1：0領先韋斯咸。阿仙奴的冠軍夢，1分鐘多一點便被曼城狠狠打碎？

曼城阿仙奴之間，誰會是今季英超冠軍？（Getty Images）

曼城及阿仙奴的分數形勢。（英超官網截圖）

煞科日前形勢：

曼城（主場vs韋斯咸）：37戰88分排榜首，領先次席的阿仙奴兩分，只要煞科日擊敗韋斯咸便贏得英超冠軍；若曼城失分但同時阿仙奴未能贏波，曼城亦能夠鎖定冠軍捧盃。

阿仙奴（主場vs愛華頓）：37戰86分排第二位，落後榜首曼城兩分。如果阿仙奴要爭冠，必須符合兩個條件：一，阿仙奴必須擊敗愛華頓全取3分；二，曼城不能擊敗韋斯咸。

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近況大勇的車路士，能否威脅到熱刺的第五位？（Getty Images）

【歐霸資格組】熱刺、車路士、紐卡素、曼聯

歐聯資格大局已定，4個席位屬於曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉。暫時歐霸及歐協聯席位還未有定局。

熱刺、車路士、紐卡素及曼聯的分數形勢。（英超官網截圖）

熱刺（作客vs錫菲聯）：37戰得63分現排第五名，得失球為+10，只要在煞科日對錫菲聯保持不敗，便可鎖定第五名，獲得歐霸資格。熱刺領先第六位的車路士3分，但得失球不如對方，若果熱刺煞科日不敵包尾的錫菲聯同時車路士贏波，熱刺就會失去第五名。

車路士（主場vs般尼茅夫）：37戰得60分排第六名，得失球為+13，只要煞科日對般尼茅夫保持不敗，便可入前六名。若果車路士贏了般尼茅夫同時熱刺不敵錫菲聯，他們更可以升上第五名，獲得歐霸資格。車路士目前領先第七位的紐卡素3分但得失球不如對方，若果車路士不敵般尼茅夫同時紐卡素贏波，他們將失去第六名，被紐卡素取代。

曼聯應該將歐洲賽希望放在足總盃決賽。（Getty Images）

紐卡素（作客vs賓福特）：37戰得57分排第七名，得失球為+21，落後第六位的車路士3分，但「喜鵲」得失球遠好過車路士。若果紐卡素想升上第六位，煞科日必須擊敗賓福特並寄望車路士輸波。紐卡素目前與曼聯同得57分，以非常大的較佳得失球差距力壓曼聯，所以在正常情況下，只要紐卡素擊敗賓福特，便可至少穩住聯賽第七名。

曼聯（作客vs白禮頓）：37戰得57分排第八名，得失球為頗差的-3。曼聯仍有數字上打入前六名的可能，但要滿足幾個條件，首先要第六名的車路士輸波，之後要第七名的紐卡素不勝，最後要曼聯極誇張比數大勝白禮頓（或車路士以極誇張比數落敗），令曼聯可以在分數上追平車路士並以得失球壓倒對方。目前車路士（+13）在得失球領先曼聯（-3）16球。由於曼聯得失球亦遠差過同分的紐卡素，如果曼聯想上升一位至第七名，則要寄望紐卡素失分。換句話說，曼聯想靠聯賽排名前六踢歐霸的可能微乎其微，不如博足總盃決賽更實際。

【護級組】諾定咸森林、盧頓

森林及盧頓的分數形勢。（英超官網截圖）

尾二的般尼及包尾的錫菲聯已經肯定降班。盧頓只有數字上的可能護到級，所以森林基本也說得上為護級成功。

諾定咸森林（作客vs般尼）：37戰29分排第17位，得失球為-19，只要煞科日對篤定降班的般尼不敗，便肯定護級成功。就算輸波，由於森林在得失球的優勢極大，除非盧頓以極誇張比數大勝（或森林以極誇張比數大敗），否則森林都可以保住尾四留級。

盧頓（主場vs富咸）：37戰26分排第18位，得失為-31，落後森林3分，只有數字上的可能護級成功。他們要贏富咸，並寄望森林輸波，才能追至與森林同分鬥得失球，目前盧頓（-31）在得失球落後森林（-19）12球，若果森林輸0：2，盧頓都要大勝富咸10：0才能護級。