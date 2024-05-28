足球明星選舉︱陳肇鈞膺四料足球先生　為港人爭氣：不能睇少自己

陳肇鈞當選今屆香港足球先生，他同時贏得「最佳十一人——中場」、「港超聯最佳港隊球員」、「球員之星」及「最受歡迎球星」獎項，追平近年單屆獲獎最多（4項）的紀錄。



陳肇鈞膺四料足球先生。（蘇煒然攝）

尤記得去屆足球明星選舉，陳肇鈞在爭議聲中贏得由球員票投的「球員之星」，因他該季踢得少，被指不值得當選，但相信今屆是實至名歸。他的球員生涯也是走過漫漫長路，初出道因家境豐厚，加上身型單薄被諷「少爺仔」；自從離開南華後展開「浪人」生涯，沒有一間球會踢得超過兩年，今日卻贏得本地球圈最高榮譽。

這位31歲中場坦言，獎項為自己放下了包袱、辛酸，如廿年來的烏氣在一個晚上吐盡。難怪他在台上首先多謝自己，「多謝這位打極都企返起身，永遠堅持到最後一秒，執著每件事的人。生涯路上很多波折，每日都像打仗一樣，但最珍貴的勝利，就是打贏自己。」

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「成長時常跟別人比較，但我這樣的性格、身型、體力根本無得比，只能找方法去突破自己。」

「我學懂了，最好的一面永遠在明天等我，要追到這個自己，比任何事都重要。」

陳肇鈞是繼2015/16年度的葉鴻輝後，首位贏得這項殊榮的華人球員，他一直表示想再為香港人拿一次獎，「希望留意足球的人，特別香港人、華人，會為我感到一晚驕傲。」

陳肇鈞希望留意足球的人會為他感到驕傲。（蘇煒然攝）

「港超有很多有質素的外援，但我做到的事，其他球員都做到。我只剩3至5年生涯，希望香港球員可以超越我。一定不能睇少自己，否則已先輸半條街，要有勇氣面對挑戰。」

無可否認，陳肇鈞除了今季在港超表現出眾，他年初為港足於亞洲盃決賽周射入賽事史上第1000球也贏得不少分數。這位中場在主教練安達臣下尤其活躍，但對方近日傳出離隊，陳肇鈞稱，個人而言很欣賞安達臣，但足球就是變化莫測。

他透露自己不時跟足總主席霍啟山交談，不認為外界應把槍頭對準足總，「我很支持他與安達臣，無論安達臣到哪裏，都感激他對香港足球的貢獻，希望大家給足總更多時間、空間去證明給大家，足總在向好的一面發展。」

陳肇鈞最後表示，已有近一年沒有放長假，希望好好陪伴家人、休息，再重新出發，下季去向仍未有定案，若留在香港發展，會繼續效力大埔。