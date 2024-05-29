本地足球再爆假波案　傳涉港超球會　廉政公署下午五時召開發布會

廉政公署公布，近日就「碧草」行動展開延伸執法行動，今日（5月29日）下午5時將舉行新聞發佈會，由案件主管向傳媒交代廉署打擊足球貪污的詳情。本地球圈近日盛傳當中涉及港超聯球會。



▼2024年5月29日 廉政公署公布「碧草」行動展開延伸執法行動詳情▼



▼2023年5月16日 假波案被捕人晚上獲保釋 包括愉園球員▼

