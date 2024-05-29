假波案｜廉署拘12人包括港超球隊主教練　指假波欠組織亦不太順利

廉政公署周三（29日）召開記招，宣布近日就去年打擊假波的「碧草」行動展開延伸執法行動「勁草」，拘捕12人，當中包括港超聯足球隊的主教練。



廉政公署在記招上宣布，行動中拘捕12名24至54歲人士，已全部獲保釋，當中包括一位港超聯主教練，兩名港超聯球員，一人為中場、一人為門將；另外有5人來自一支乙組球隊，包括1位教練及4位球員，分別踢中場及後衛，另有1人來自另一支乙組球隊的中場球員；餘下3人是賭注中介人，即俗稱的「艇仔」，此3人亦為另外三支球隊的主教練及球員，涉及假波的賽事包括今季的港超聯賽事，及2021年起至今3季的乙組賽事。

廉署方面表示是在周日採取行動，有到被捕人士住所搜證，亦會見了包括球員在內等20多名相關人士。

另外，涉假波案的人士，在加入球圈前本已相識，亦有賭波習慣，由此引誘有關人士參與假波，被捕兩名教練分別招攬打假波球員加入球隊，在比賽中製造指定入球及角球數，指定比數及賽果，並會在比賽期間，在場邊透過指定肢體語言，例如戴帽、除外套、拎起水樽等給予指示。

廉署指有關教練及足球員除了打假波，每位球員每場可獲數千至數萬港元，同時會投注去雙重獲利，通過家人及親屬買波，有人賭注超過100萬港元，惟同時強調他們的行動不是太有組織、也不是太順利。