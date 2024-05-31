美職早霸王｜國際邁亞密迎戰聖路易城SC　贏波話咁「易」？

美斯休息了一場後，主場面對阿特蘭大復出領軍，雖然攻入一球，卻未能阻止球隊鎩羽，今周再於主場出擊，迎戰近況一般的聖路易城SC，誓要重返勝軌。



上周作客溫哥華白帽，美斯已告倦勤，豈料他養精蓄銳應付周中對阿特蘭大聯的賽事，雖然藉遠射攻入一球，但未能阻止國際邁亞密以1：3落敗。事實上，邁亞密雖然以34分排東岸榜首，攻力亦強，但防守力卻難稱穩健，17仗失24球，是東岸前5位中失球最多的一隊。

美斯面對阿特蘭大聯時攻入一球，但未能阻國際邁亞密以1：3落敗。（路透社）

邁亞密能否反彈，還有賴美斯與其前巴塞隆拿前鋒拍檔蘇亞雷斯的表現，兩名老將各入11球，，兩人的入球佔球隊總入球36球的56%，如果他們繼續交出水準，仍有望帶領球隊奏捷。

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邁亞密今季美職常常喜玩讓賽，近7場聯賽有6場是被對手攻破大門而先落後0：1，而且全都於頭30分鐘內失守。周六他們迎戰今季客場聯賽只曾1敗的華盛頓聯隊，如想扒冷門下注客勝或者贏1：0波膽，宜睇準時間利用派彩快割禾青止賺。



聖路易城SC近況一般，上周主場以1：2不敵西雅圖海灣者後，已錄得3連敗；單計作客戰績，亦非常差勁，今季6次作客未嘗一勝，只取得4和2負，而且6場有5仗總入球都超過3球，防守力疲弱。

蘇亞雷斯跟美斯一樣攻入了11球，是邁亞密的取分之匙。（路透社）

兩軍都是新軍，過往只對賽一次，聖路易城SC於主場以3：0取勝，不過這往績數據沒太大參考價值，反而觀乎邁亞密實力佔優，聖路易城SC卻狀態低沉，因此今場一於捧邁亞密主場反彈全取3分。

聖路易城SC近況一般，已錄得3連敗，作客亦未嘗一勝。（路透社）

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邁亞密誓反底取「聖」



國際邁亞密周中主場以1：3不敵阿特蘭大聯，近11場聯賽首敗，但早前錄得7勝3和。該戰他們有美斯在60分鐘射入今季聯賽第11球，不過球隊當時已落後0：2。聖路易城SC對上一仗為上周末賽事，主場以1：2敗給西雅圖海灣者。該戰他們的射門數字及命中目標分別以22比7及5比1多於對手，但仍吞下敗仗。邁亞密在17戰得34分仍排在聯賽榜首，主場尷尬地敗給阿特蘭大聯後應可作出調整取勝，尤其是聖路易城SC今季聯賽作客錄得4和2負的不勝戰績。

