歐聯決賽持續更新︱辛祖右路大活躍　多蒙特上半場攻勢壓皇馬

歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特，開賽初段雙方處試探階段，賽前被一致被看淡的蜜蜂兵團，未落下風，與皇馬互有攻勢，而且射門更具威脅，可惜8次射門均未能把握，皇馬只得兩次起腳未能命中，雙方半場踢成0：0。



富洛克的射門，高圖爾斯亦已投降，惟皮球中柱彈出，皇馬再次大難不死。（Getty Images）

第一個具威脅射門意外來自多蒙特，13分鐘中鋒富克洛前點突破後回傳，祖利安白蘭特後上入楔施射，皮球僅僅貼柱而出。

皇馬控球佔優、呈63%對37%之比，戰情一度難分高下，然而上半場中段開始，皇馬後防險象環生，先是20分鐘多蒙特中堅曉姆斯後場一記長傳劏穿皇馬防線，艾迪耶米呈單刀姿態，皇馬全靠門將高圖爾斯冷靜應對力保不失；2分鐘後富克洛的射門，高圖爾斯亦已投降，惟皮球中柱彈出，皇馬再次大難不死。

40分鐘多蒙特中場沙比薩禁區頂起腳，射門勁度十足只是稍欠角度，皇馬門將高圖爾斯視線有點受阻下仍撲出。多蒙特上半場控制戰局，可惜上半場8次射門，3次中框，未能取得入球，半場雙方踢成0：0。

觀乎上半場比賽，皇馬眾將表現大多在水準之下，備受注目的比寧咸屢次失去控球，

辛祖正選上陣上半場表現十分活躍。（Getty Images）

突破力強的雲迪斯奧斯亦受制多蒙特防線，發揮受限。相反多蒙特全軍踢得較放，其中查頓辛祖在右路助攻助守，非常搶眼。右閘拉亞臣面對雲尼斯奧斯，多次被對方「屈速」，辛祖一而再回防幫助隊友，進攻時多次在右路成功突破，是上半場表現最佳球員之一。

歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特香港時間周日凌晨3時上演，開賽前數小時雙方球迷已陸續浩浩蕩蕩進場。



剛離開利物浦的德國教練高普（Jurgen Klopp），早早入場為多蒙特一方座上客，當現場鏡頭捕捉到他時，溫布萊球場來隨即傳來多蒙特球迷響亮歡呼聲。執教利物浦前，高普曾帶領多蒙特7年，他曾領蜜蜂兵團晉身2012/13球季歐聯決賽，惟不敵拜仁慕尼黑獲亞軍。他亦三度率利物浦入決賽，當中2018/19球季封王。



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高普以多蒙特嘉賓身份到場，獲球迷熱烈歡呼聲之後，他隨即展現招牌笑容，並握拳高舉雙手示意。

多蒙特率先公布正選陣容，在曼聯被投閒置散、禁止在一隊操練甚至連飯堂也不能進入的借將查頓辛祖，獲派正選上陣。然而今夏將會離隊的球會英雄馬高列奧斯（Marco Reus）先列後備。

從曼聯棄將，到外借多蒙特置身歐聯決賽，辛祖賽前受訪時直言，「我不認為任何人能夠預料得到，我置身歐聯決賽。我很開心，也很感恩。」

今次是多蒙特歷來第三度晉身歐聯決賽，他們曾在1996/97球季封王；他們的決賽對手皇家馬德里，是歐聯史上最成功球隊，連同今屆已是第18次入決賽，累積14冠3亞輝煌戰績，因此賽前被視為大熱門。

多蒙特正選11人（4-2-3-1）：

門將：高保

後衛：舒洛達碧克、曉姆斯、伊恩馬特臣、拉亞臣

防守中場：沙比薩、安利簡恩

進攻中場：艾迪耶米、祖利安白蘭特、查頓辛祖

前鋒：富克洛



高圖爾斯獲安察洛堤信任，決賽任正選。（路透社）

皇馬方面，最大懸念是門將的選擇。正選門將高圖爾斯今季幾乎全季養傷，季尾才復出數仗，並落選比利時的歐國盃大軍名單；期間副選門將盧連表現出色，由8強淘汰曼城，到4強力壓拜仁慕尼黑，盧連功不可沒。

不過主帥安察洛堤在決賽還是以高圖爾斯擔正，盧連回到後備席。高圖爾斯今屆歐聯首度出場，便是決賽。

皇馬正選11人（4-3-1-2）：

門將：高圖爾斯

後衛：費蘭特文迪、魯迪格、拿祖費南迪斯、卡華積

中場：卻奧斯、卡馬雲加、華維迪

進攻中場：比寧咸

前鋒：雲尼斯奧斯、洛迪高高斯

