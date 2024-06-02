歐聯決賽持續更新︱高普入場撐多蒙特　辛祖正選上陣列奧斯後備

歐聯決賽皇家馬德里對多蒙特香港時間周日凌晨3時上演，開賽前數小時雙方球迷已陸續浩浩蕩蕩進場。

剛離開利物浦的德國教練高普（Jurgen Klopp），早早入場為多蒙特一方座上客，當現場鏡頭捕捉到他時，溫布萊球場來隨即傳來多蒙特球迷響亮歡呼聲。執教利物浦前，高普曾帶領多蒙特7年，他曾領蜜蜂兵團晉身2012/13球季歐聯決賽，惟不敵拜仁慕尼黑獲亞軍。他亦三度率利物浦入決賽，當中2018/19球季封王。



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高普以多蒙特嘉賓身份到場，獲球迷熱烈歡呼聲之後，他隨即展現招牌笑容，並握拳高舉雙手示意。

多蒙特率先公布正選陣容，在曼聯被投閒置散、禁止在一隊操練甚至連飯堂也不能進入的借將查頓辛祖，獲派正選上陣。然而今夏將會離隊的球會英雄馬高列奧斯（Marco Reus）先列後備。

從曼聯棄將，到外借多蒙特置身歐聯決賽，辛祖賽前受訪時直言，「我不認為任何人能夠預料得到，我置身歐聯決賽。我很開心，也很感恩。」今次是多蒙特歷來第三度晉身歐聯決賽，他們曾在1996/97球季封王；他們的決賽對手皇家馬德里，是歐聯史上最成功球隊，連同今屆已是第18次入決賽，累積14冠3亞輝煌戰績，因此賽前被視為大熱門。

多蒙特正選11人（4-2-3-1）：

門將：高保

後衛：舒洛達碧克、曉姆斯、伊恩馬特臣、拉亞臣

防守中場：沙比薩、安利簡恩

進攻中場：艾迪耶米、祖利安白蘭特、查頓辛祖

前鋒：富克洛



皇馬正選11人（4-3-1-2）：

門將：高圖爾斯

後衛：費蘭特文迪、魯迪格、拿祖費南迪斯、卡華積

中場：卻奧斯、卡馬雲加、華維迪

進攻中場：比寧咸

前鋒：雲尼斯奧斯、洛迪高高斯

