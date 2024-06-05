安達臣離任後港足世盃外對伊朗　望再展亞洲盃表現　港台免費直播

香港足球代表隊在前主教練安達臣離任後首度出戰，由暫代主師盧斯爾領軍，於世界盃外圍賽對世界排名第20位的伊朗，港台電視32將免費直播。



盧斯爾首度帶領港隊出戰。（袁志浩攝）

暫代主師盧斯爾明日將首次帶領港隊，他表示：「這是我作為教練以來最重大的一場比賽，希望為球迷帶來一場刺激的比賽。」他早已明言，港隊會維持安達臣麾下的逼搶踢法，但容許球員控球在腳時更有創造力，並在死球方面有所變動。

盧斯爾與球員打成一片。（袁志浩攝）

在最後一課操練開放予傳媒拍攝的15分鐘內，孫銘謙沒有隨大隊熱身，然而港隊今次首度徵召保頓小將杜俊暉與東方翼鋒馬希偉，盧斯爾認為兩人能帶來活力，而且有飢餓感，「他們很有競爭力，或者會獲得一些上陣時間。」他又透露，中超兵梁諾恆以家庭原因落選；艾華頓則早已跟安達臣達成共識，在今次國際賽期避戰。

保頓小將杜俊暉。（袁志浩攝）

至於已穿上港隊戰衣多年的葉鴻輝，見證港隊變遷，他坦言職球員離離合合是常態，「來到港隊的水平，大家都知道這就是足球。我們不會因一個位置變動而受影響。」他表示球員在練習時氣氛依舊良好，「相信是有些許影響，但我們都盡力適應，練習時仍十分享受，相信比賽上不會有太大分別。」

港隊門將葉鴻輝。（袁志浩攝）

港隊在今年初亞洲盃決賽周便與伊朗交手過，當時僅負0：1，贏得本地甚至全亞洲球迷掌聲，葉鴻輝稱，港隊當時有一個月時間備戰，惟今次只得數天，加上因傷病而人腳不整，「我們會盡力維持當時的好表現，在伊朗身上取分。」

對於今仗或許成為港隊在香港大球場的最終戰，葉鴻輝指大球場見證着香港足球不同年代、高高低低的回憶，然而在時代巨輪下只能接受被啟德體育園取代的一天，「所有歷史都記在香港人的心中，我們會展望將來。」

盧比度暫時擔任港隊助教。（袁志浩攝）

港隊現時於世界盃亞洲區外圍賽分組賽錄得1和3負，已宣告提早出局。而伊朗今次訪港名單中，包括效力意甲羅馬的射手阿斯蒙、飛燕諾中場查漢巴殊及波圖前鋒泰利米等球員。

香港 對 伊朗

日期：6月6日

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：正價票$200、特惠票$50

