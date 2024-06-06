2024端午節龍舟觀戰手冊　赤柱人氣最強沙田屯門夠方便附比賽詳情

端午節正日假期，應節活動除了一家大細除了游龍舟水和吃糉，還可選擇到現場欣賞精彩刺激的龍舟比賽，感受傳統節日氣氛。

6月10日這天全香港多區都有龍舟賽事上演，當中最受注目的是赤柱、沙田、屯門和香港仔上演的大型龍舟比賽，四大賽事各具特色，應如何挑選？大埔和西貢同樣有賽事舉行，為何不建議區外人前往？市民觀戰時又有什麼需要準備？詳見下文。



1. 赤柱：人流最旺 氣氛最強

赤柱正灘上演的龍舟比賽，每年都吸引大量市民和遊客觀戰，沙灘有只見人，不見沙。（資料圖片／林若勤攝）

睇龍舟比賽，最重要的是什麼？當然是氣氛！赤柱正灘每年端午節正日早上開始上演龍舟賽，由朝賽到晚，賽道只得270米，賽事途程更短，戰況亦更緊湊和精彩刺激，選手眾多，觀眾更加多。

除本地市民，還吸引不少外地旅客觀戰，將整個赤柱迫得水洩不通，最適合喜歡湊熱鬧的朋友。去年賽事共有168支隊伍、超過5000人參賽，今年賽事組別由5項增至6項，新增大學邀請盃，肯定會更加熱鬧。

去年赤柱龍舟錦標賽有超過5000人參賽。（盧翊銘攝）

要注意的是，赤柱地方不大，如果想迫埋一份，要有心理準備，無論乘坐交通工具、光顧食肆以至到便利店補給，都會遇上長長人龍，必須保持耐性，並包容一身汗濕的人類。

不少大型企業都會派員參加赤柱上演的賽事，中西合璧是一大特色。（資料圖片／歐嘉樂攝）

赤柱龍舟比賽詳情：

永明金融赤柱國際龍舟錦標賽2024

地點︰赤柱正灘

時間︰上午8時至下午5時

賽道︰270米

組別：永明金盃、公開組、混合組（商行）、混合組（公開）、女子組、永明大學邀請盃



2. 沙田：觀戰角度最佳 兩岸打氣最特別

沙田城門河是另一龍舟觀戰熱點。（資料圖片／鄭子峰攝）

如果從觀賞角度出發，沙田城門河必定是最理想的龍舟賽事觀戰地點。相對沙灘或海岸邊，身處「靜水」的城門河本身已具備艇類比賽地利，而河道本身較河岸邊觀戰位置水平線低，兩者皆可讓觀眾在一個最清晰視野下欣賞比賽，亦較易觀察到整個比賽過程變化，視線大致上無遮無擋。

城門河的龍舟比賽還有另一特點，它是全港唯一可分別在河岸兩邊觀戰的地方。對觀眾而言或許分別不大，但對龍舟上的艇手而言，兩岸皆可聽到熱烈打氣聲浪，比賽時格外興奮。沙田區賽事唯一美中不足之處，是只設中龍、小龍及鳳艇賽事，如果想睇人數最多、氣氛最強的大龍組別，便要到其他地區觀戰了。

沙田龍舟比賽詳情：

沙田龍舟競賽2024

地點︰沙田城門河

時間︰上午8時至下午1時

賽道︰翠榕橋至沙燕橋之間河道

組別：小龍、中龍、鳳艇共28場賽事

沙田龍舟競賽賽程2024（鍵入連結細看）



3. 屯門：交通最方便 睇完順道幻愛橋打卡

屯門第44區青山灣避風塘上演的龍舟賽，交通很方便。（資料圖片／鄭子峰攝）

屯門區的龍舟比賽勝在交通方便，賽事在屯門第44區青山灣避風塘上演，鄰近屯門碼頭和巴士總站，亦在輕鐵兆禧站旁，無論乘車或搭船都交通便利，而且身後便是悅湖山莊、兆禧苑等屋苑，不乏商場和食肆，飲食和補給都輕易。今年賽事需以門票入場，大會6月1日在區內派發免費，惟當日已悉數派發完畢。

屯門睇龍舟尚有另一「地利」，賽事在中午1時前已完結，在附近吃完午飯，下午可順路沿屯門碼頭海濱一路散步往因電影《幻愛》而成為打卡熱點的「幻愛橋」影靚相。

屯門睇完龍舟，可沿碼頭海濱往「幻愛橋」打卡。（資料圖片／陳旭輝攝）

屯門龍舟比賽詳情：

屯門區龍舟競渡2024

地點︰屯門第44區青山灣避風塘

時間︰上午9時至下午1時

組別：小龍、中龍、大龍共18場賽事

注意事項：須持門票入場



4. 香港仔：歷史最悠久 獨有10條大龍爭霸

香港仔的龍舟競技歷史悠久，充滿漁港風情。（圖片來源：香港仔龍舟競渡大賽委員會）

想感受最具傳統特色的龍舟賽事，便要到香港仔欣賞過百年歷史的龍舟競渡大賽。香港仔龍舟競渡大賽委員會撰文指，香港仔據稱為本港最早舉行賽龍舟的地點，比賽由區內組織特別是漁民社群籌備，一直保留傳統蜑家文化，包括漁港風味濃郁的賽道，賽道一旁被觀賞賽事的漁民包圍，熱烈為健兒打氣，以及海濱長廊搭上竹棚保留最原始的觀眾坐席。

大部分龍舟賽事以中龍或小龍為主，60人的大龍賽事愈來愈少，香港仔的焦點賽事正是「大龍舟精英金盃賽」，賽事集合10支大龍舟隊伍，規模全港最大，也是香港仔龍舟競渡獨有特色。

香港仔龍舟比賽詳情：

2024香港仔龍舟競渡大賽

地點︰香港香港仔海濱公園旁

時間︰上午9時30分至下午3時30分

組別：中龍及大龍共29場賽事

注意事項：須持門票入場



端午節當日例牌高溫，現場欣賞龍舟競賽須注意水份補給和小心中暑。（資料圖片／梁煥敏攝）

龍舟觀戰實用手冊

1. 龍舟多少人划？



龍舟按大小分為大龍、中龍和小龍，另設女子專屬的鳳艇，划手人數亦各有不

同。一般而言，大龍48人、中龍24人、小龍12人，不過不同賽事人數會有出入，例如香港仔獨有的‧「大龍舟精英金盃賽」每隻大龍上限達60人；根據中國香港龍舟總會賽事規例，標準龍（中龍）人數上限為20人，小龍為10人，但在男女混合賽事，中龍和小龍人數上限則為22人及12人。



2. 現場觀賞龍舟要注意什麼？



端午節正日往往烈日當空，氣溫特別高，長期戶外觀戰必須注意穿上清涼舒適衣著，並預備太陽眼鏡、太陽帽、太陽油等防曬用品，最好同時帶備毛巾及多一件上衣更換，而且時刻要注意水份補給。可以的話，選擇一個相對陰涼的地點觀戰，否則可每隔一段時間離開一下乘涼，以防中暑。



3. 現場看龍舟賽事需要收費嗎？



香港各區的龍舟賽事均可自由到場觀賞，費用全免。個別地區賽事另設觀戰區座位，或須事前索取門票，名額有限，惟同樣不用收費。



大埔區龍舟賽事地點交通不算方便。（資料圖片／張浩維攝）

備註：除了赤柱、沙田、屯門和香港仔四區，大埔和西貢的龍舟賽事亦具規模，不過大埔龍舟賽事在大埔海濱公園堤畔舉行，距離港鐵站腳程足足半小時，位置鄰近大埔工業邨，遠離商場，補給亦只得汽水機，即使大會提供專車接送，新界區的話還是首先推介沙田和屯門兩區賽事。今年為增加吸引力，大會另設有美食街及攤位遊戲的「龍舟繽FUN嘉年華」。



西貢區賽事在西貢碼頭海旁上演，平常假日入西貢已經要塞車塞人，不必要地花上大量交通時間，端午節便不另推介，以免大家敗興而返了。



大埔龍舟比賽詳情：

大埔區龍舟競賽2024

地點︰大埔海濱公園堤畔

時間︰上午8時30分至下午1時

賽道︰500米

組別：小龍、男女混合及邀請賽共18場賽事

注意事項：今年另設「龍舟繽FUN嘉年華」，有美食街及攤位遊戲，上午9時至下午3時開放



大埔區龍舟賽事地點不算方便，仍吸引不少市民觀戰。（資料圖片／林靄怡攝）

2024香港國際龍舟邀請賽6月14日至15日在尖東海旁上演。（旅發局圖片）

6月10日端午節正日後的周末，香港國際龍舟邀請賽再度上演，詳情如下：

2024香港國際龍舟邀請賽

日期：2024年6月14日-15日（周六及日）

時間：周六 - 上午8時至下午7時 ／ 周日 - 上午8時至下午6時

賽道︰500米

地點：尖沙咀東部海濱

觀賞區：尖沙咀東部海濱（九龍香格里拉酒店對面）至星光大道李小龍銅像一帶（場地設有蓋看台）

入場：免費

賽事：周六共44場賽事包括7場決賽，周日共35場賽事包括7場決賽

交通：港鐵尖東站J2出口，步行約5分鐘／港鐵尖東站P1出口，步行約8分鐘

