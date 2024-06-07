英格蘭大件事　失去馬古尼防線實力成疑　被OUT人選曝光︱歐國盃

英格蘭身為上屆歐洲國家盃（歐國盃）亞軍，今屆再次被視為冠軍熱門之一，領隊修夫基早前公布的33人初選名單，卻有嚴重「頭重腳輕」感覺，中前場人選陣容強大，相對而言，後防線感覺薄弱，最新消息確認，修夫基的愛將之一、曼聯守將哈利馬古尼（Harry Maguire）是被裁減7人的其中一員，防線實力進一步削弱。

熱刺中場占士麥迪臣，是被OUT人選之中率先曝光的一位，之後其餘6人的名字陸續傳出，最令人意外的相信是馬古尼和基亞利殊。



馬古尼無緣入選今屆英格蘭歐國盃大軍。（Getty Images）

英格蘭歐國盃被裁7人：



基亞利殊（Jack Grealish）、馬古尼（Harry Maguire）、麥迪臣（James Maddison）、昆沙（Jarell Quansah）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、查福特（James Trafford）、巴夫韋迪（Jarrad Branthwaite）



（持續更新中）

英格蘭歐國盃26人大軍名單：



門將：比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、蘭斯達爾（阿仙奴）



後衛：基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、鄧克（白禮頓）、祖高美斯（利物浦）、干沙（阿士東維拉）、馬克古希（水晶宮）、勞基梳爾（曼聯）



中場：迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、干拿加歷查（車路士）、高比馬恩奴（曼聯）、禾頓（水晶宮）



前鋒：比寧咸（皇家馬德里）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、科頓（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查洛保雲（韋斯咸）、艾斯（水晶宮）、哥頓（紐卡素）、高爾彭馬（車路士）

