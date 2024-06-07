歐國盃｜英格蘭提早公布26人名單　爭議點兵修夫基逐一解畫

英格蘭原定在英國時間周五公布出戰歐洲國家盃的26人大軍名單，主帥修夫基（Gareth Southgate）卻提前一日宣布，哈利馬古尼﹑占士麥迪臣及基亞利殊等大名球員落選。修夫基在友賽冰島前的記者會中，逐點解釋點兵決定。



英格蘭歐國盃26人名單出爐 馬古尼落選後防大件事 陣容頭重腳輕

英格蘭主帥修夫基原定在當地時間星期五（6日）晚上11時，決定前往德國參戰歐國盃決賽周的26人名單，但修夫基早在友賽冰島前率先公布。

「我不想球員們等到星期五，我認為這樣會造成混亂。球隊在這段時間有很好的備戰，但愈來愈接近公布名單，球員們難免受影響，所以我們公布提早公布，讓眾將以清晰的心態迎接未來的賽事。」

麥迪臣與基亞利殊落選

「占士麥迪臣與基亞利殊的確能夠為前線帶來不一樣，但我們前場有幸福的煩惱，我們有不少選擇，考慮到部分球員在今季﹑尤其是近半年有更佳的表現，所以我們作出艱難的決定。」修夫基說。

占士麥迪臣落選後在社交網站發文，坦言傷癒後的確並非在最佳狀態，但他認為自己值得在大軍名單中取得一席位。縱然落選今屆歐國盃大軍，麥迪臣未有放棄，表明將會捲土重來。

基亞利殊未能入選英格蘭大軍。（Getty Images）

馬古尼因傷落選

「馬古尼的處境與他們（麥迪臣及基亞利殊）不一樣，他落選全因傷患及體能狀態，他毫無疑問是英格蘭最強中堅之一。」

哈利馬古尼的小腿有傷，能否出戰分組賽成疑，修夫基強調需要健康的防線，而修夫基過往的大賽皆徵召9名後衛，今次作出相同的決定，而鄧克﹑干沙﹑馬克古希今季皆有不俗表現。另一名落選的中堅﹑利物浦的昆沙，友賽冰島一仗依然隨隊。

馬古尼因傷無緣入選英格蘭大軍。（路透社）

勞基梳爾未傷完照入選

「梳爾過去幾周康復進度良好，我們預料他可以在第二場對丹麥時上陣。梳爾充滿大賽經驗，而且他具備一定的進攻能力，我認為這是一個值得的賭博。」根據英格蘭現時的名單，沒有一名傳統的左後衛，若梳爾未能及時復出，捷比亞相信將會擔任左閘。

英格蘭歐國盃26人大軍名單：

門將：比克福特（愛華頓）、甸恩軒達臣（水晶宮）、蘭斯達爾（阿仙奴）



後衛：基爾獲加（曼城）、史東斯（曼城）、捷比亞（紐卡素）、鄧克（白禮頓）、祖高美斯（利物浦）、干沙（阿士東維拉）、馬克古希（水晶宮）、勞基梳爾（曼聯）



中場：迪格蘭賴斯（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、干拿加歷查（車路士）、高比馬恩奴（曼聯）、禾頓（水晶宮）



前鋒：比寧咸（皇家馬德里）、哈利卡尼（拜仁慕尼黑）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）、艾雲東尼（賓福特）、科頓（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查洛保雲（韋斯咸）、艾斯（水晶宮）、哥頓（紐卡素）、高爾彭馬（車路士）

