歐國盃2024 ViuTV免費直播賽程表　 周六99台睇捷克　附網上連結

撰文：顏銘輝
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ViuTV 99台免費直播5場歐國盃2024的比賽，將會在6月22日星期六晚9時免費直播格魯吉亞對捷克的F組分組賽。
ViuTV 99台之前已經播了3場歐國盃分組賽，分別是上周五深夜揭幕戰德國大勝蘇格蘭5：1、上周六晚瑞士贏匈牙利3：1以及周日晚荷蘭贏波蘭2：1。

ViuTV已免費直播荷蘭對波蘭的分組賽。（Getty Images）

歐國盃2024直播賽程時間表　Now TV獨家直播51場　大部分深夜開波

ViuTV 99台歐國盃免費直播賽程：

14/06（星期五）深夜3時　A組　德國vs蘇格蘭
15/06（星期六）晚上9時　A組　匈牙利vs瑞士
16/06（星期日）晚上9時　D組　波蘭vs荷蘭
22/06（星期六）晚上9時　F組　格魯吉亞vs捷克
*餘下一場尚未公布

ViuTV 99台直播連結：https://viu.tv/ch/99

ViuTV有直播德國對蘇格蘭的歐國盃揭幕戰。（Getty Images）

ViuTV在社交網站宣布，將會直播5場歐國盃2024的比賽，並率先公布其中3場的直播場次。第一場ViuTV免費直播比賽是6月14日深夜的歐國盃揭幕戰，A組的德國對蘇格蘭。直播節目在深夜2時開始，比賽則是深夜3時開波。

蘇格蘭出戰歐國盃，首戰鬥德國。（Getty Images）

歐國盃2024免費直播比上屆少1場

在6月15日星期六晚上的黃金時間，ViuTV將會播放另一場A組分組賽，由匈牙利對瑞士，直播節目在晚上8時15分開始，比賽則於晚上9時開波。在6月16日晚上，ViuTV將直播D組的波蘭對荷蘭，節目在晚上8時15分開始，比賽則於晚上9時開波。

翻查ViuTV節目表，在6月22日星期六晚，99台會直播格魯吉亞對捷克的F組第二輪分組賽。這是ViuTV今屆第四場免費直播賽事。

ViuTV尚未透露餘下一場直播場次安排。比起上屆歐國盃，今屆ViuTV的直播場次少了1場。在上屆歐國盃，ViuTV直播了6場比賽，當時包括4場分組賽、1場八強及決賽。

女團COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

Now TV直播全部51場比賽

歐洲國家盃2024將於香港時間6月14日深夜展開，Now TV取得今屆歐國盃的香港區獨家轉播權，將透過收費電視、網站、應用程式等渠道直播51場比賽。據Now TV網站資料，Now TV客戶可以980港元購買歐國盃通行證，若符合特定條件，可享優惠價580港元。

了解更多：Now TV獨家直播歐國盃2024　通行證最平$580　Now E不會提供直播
另一串流平台Now E上屆有直播歐國盃2020，但暫未有直播歐國盃2024的安排，Now E網站首頁雖有宣傳歐國盃，但內容標明由Now TV直播。《01體育》向Now TV查詢，對方回覆稱Now E 將不會提供歐洲國家盃2024賽事通行證。

香港賽馬會場外投注站會直播7場歐國盃分組賽。（資料圖片/廖雁雄攝）

賽馬會投注站直播7場歐國盃比賽

今屆歐國盃只有7場分組賽在香港時間晚上9時開波，香港賽馬會場外投注處全部都有直播。6月15日星期六是首個設9時早場的比賽日，投注站會直播A組首輪分組匈牙利對瑞士，到6月16日星期日，則直播D組的荷蘭對波蘭。值得一提的是，ViuTV 99台亦會免費直播這兩場比賽。

在6月17日星期一，投注站會直播9時開賽的E組首輪羅馬尼亞對烏克蘭。6月18日星期二不設早場，所以沒有直播，到6月19日星期三，第二輪分組賽展開，投注站會直播9時開賽的B組賽事克羅地亞對阿爾巴尼亞。

香港賽馬會場外投注站會在本周末至下周直播7場歐國盃分組賽。（資料圖片/歐陽德浩攝）

在6月20日星期四，投注站會直播C組的斯洛文尼亞對塞爾維亞。在6月21日星期五，投注站會直播E組斯洛伐克對烏克蘭。在6月22日星期六，投注站會直播F組的格魯吉亞對捷克。之後，今屆歐國盃再沒有9時開波的早場比賽。

香港賽馬會場外投注處歐國盃直播賽程表：

6月15日（星期六）　晚上9時　匈牙利 對 瑞士*ViuTV 99台亦有直播
6月16日（星期日）　晚上9時　波蘭 對 荷蘭*ViuTV 99台亦有直播
6月17日（星期一）　晚上9時　羅馬尼亞 對 烏克蘭
6月19日（星期三）　晚上9時　克羅地亞 對 阿爾巴尼亞
6月20日（星期四）　晚上9時　斯洛文尼亞 對 塞爾維亞
6月21日（星期五）　晚上9時　斯洛伐克 對 烏克蘭
6月22日（星期六）　晚上9時　格魯吉亞 對 捷克*ViuTV 99台亦有直播

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