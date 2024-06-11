世界女排聯賽香港站HOY TV免費直播　晚飯時間開77台睇實中國女排

FIVB世界女排聯賽香港站由6月11日至16日舉行，由HOY國際財經台 76台及HOY TV 77台免費直播，其中4場中國女排的比賽皆是晚上8時30分開賽，均由HOY TV 77台直播。中國女排會在6月11日晚先對保加利亞，休息兩日後到6月14日一連三晚登場，先後對德國、土耳其及波蘭。



世界女排聯賽香港站電視直播賽程表：

11/06（星期二）

【76台】下午5時 德國vs多明尼加共和國

【77台】晚上8時30分 中國vs保加利亞

12/06（星期三）

【76台】下午5時 土耳其vs泰國

【77台】晚上8時30分 巴西vs波蘭

13/06（星期四）

【76台】下午5時 德國vs巴西

【77台】晚上8時30分 多明尼加共和國vs土耳其

14/06（星期五）

【76台】下午5時 多明尼加共和國vs波蘭

【77台】晚上8時30分 中國vs德國

15/06（星期六）

【76台】下午5時 波蘭vs泰國

【77台】晚上8時30分 中國vs土耳其

16/06（星期日）

【76台】下午5時 土耳其vs巴西

【77台】晚上8時30分 中國vs波蘭