世界盃外圍賽｜國足關鍵戰全守陣0：1負韓國　仍力壓泰國驚險出線

世界盃亞洲區外圍賽次圈C組最後一戰，中國足球隊（國足）作客韓國只要保持不敗，即可晉級下一圈。國足主帥伊雲高域排出一個非常守勢的4-3-1-2陣容，先收起武磊和韋世豪兩位進攻主力，期望力保一分。

可惜血肉長城陣到下半場終告失守，以0：1敗陣，須視乎同組泰國對新加坡一仗賽果，才可確定能否出線。



國足全力死守，以一分為目標。（Getty Images）

國足血肉長城陣死守

主場出戰的韓國，甫開賽已在隊長孫興慜領軍下，向中國隊防線猛攻。韓國大部分時間在國足後場組織攻勢，國足防守企位和紀律很好，韓國難以找到空間進攻，直到19分鐘，才靠藝高人膽大的老孫個人由禁區邊左路橫向跑到右路找尋空位起腳，越過5位守將帶來球隊首次射門。兩分鐘後，他在禁區邊博得犯規，親自操刀主射省中守將稍為改變方向高出。

韓國控球幾乎達到八成，上半場依然鮮有找到空位進攻，後段國足兩度有反擊機會，均未能中框，上半場雙方踢成0：0。

李剛仁為韓國一箭定江山。（Getty Images）

李剛仁一箭定江山

下半場韓國繼續主攻，終靠孫興慜找到缺口，他在左路引球突破後傳中，皮球輾轉落到李剛仁腳下，這位鋒將後上殺入禁區起腳得手，61分鐘射成1：0。

李剛仁在年初亞洲盃因「乒乓事件」盛傳跟孫興慜初則口角，繼而動武，備受各界批評，之後公開道歉，這個入球後，孫興慜立即上前跟他深情擁抱，一笑泯恩仇。國足落後下作出不少調動，包括69分鐘換入武磊，惟仍未能改變戰局。

本身已提早出線的韓國，就憑李剛仁的入球，1：0小勝中國，全場控球率韓國高達81%，中國只得19％，而且全場只得上半場兩次不中目標的射門。國足即使落敗，得失球差仍佔兩球優勢，能否晉級須視乎泰國對新加坡一仗戰果，如泰國淨勝三球或以上，便可力壓國足出線，否則中國仍可晉身下一圈。

李剛仁跟孫興慜深情擁抱，一笑泯恩仇。（Getty Images）

泰國對新加坡，在較後時間開賽，上半場泰國以1：0領先新加坡。下半場新加坡一度追平1：1，比賽尾段泰國連入兩球，分數、得失球差及得球均追平國足，令比賽末段掀起高潮。

泰國一路戰至補時7分鐘不斷狂攻，依然未能取得關鍵入球，以3：1擊敗新加坡，遺憾出局。

孫興慜今場十分落力，表現亦盡顯球星風采。（Getty Images）

世界盃亞洲盃外圍賽C組，韓國已穩奪小組首名，中國﹑泰國爭奪次名資格。賽前國足5戰2勝2和1負得8分排第二，領先泰國隊3分，只要作客韓國不敗即可出線。兩軍得失球相差3球，一旦國足以0：1不敵韓國，泰國3球淨勝新加坡的話，泰國即可升上次名。

世盃外中國﹑泰國C組形勢



中國 5戰2勝2和1負 8分（入球9﹑失球8﹑得失球差+1）

泰國 5戰1勝2和2負 5分（入球6﹑失球8﹑得失球差-2）



國足在韓國身上取分即可晉級。（路透社）

國足首循環主場吞韓國3蛋，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）賽前仍然對今仗充滿信心，「韓國是亞洲強隊，但我們來到韓國不是旅遊，我們準備好踢出完美的表現，對晉級下一圈賽事充滿信心。」

伊雲高域上仗對泰國排出菱形中場，受到不少內地球評家批評，直斥他不熟悉國足球員。這名70歲老帥避談與戰術有關的問題，「這個話題應該留在更衣室，唯一可以肯定的是，我們將有相應的戰術部署。」伊雲高域同時表示，國足陣中不少傷兵，當中包括武磊﹑張玉寧等球員亦有傷在身。