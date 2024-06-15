歐國盃｜卻奧斯99%傳球成功率　大師表現助德國錄最大分差揭幕戰

真的要在這個狀態下退役嗎？

歐國盃2024揭幕戰，東道主德國以5：1大勝蘇格蘭。34歲的卻奧斯早前宣佈，會在今屆賽事後退役，不過他今仗仍踢出大師級表現，為德國將中場梳理得整整有條，全場傳球僅1次失誤，成功率達到99%，令蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣大感無奈。



卻奧斯今場踢出大師級表現。（Getty Images）

卻奧斯明言會在今夏退役，這屆歐國盃成他「最後一舞」。這名34歲中場在剛過去的歐聯賽事中，仍有出色表現，幫助皇馬一路過關斬將，最後在決賽擊敗多蒙特，贏得個人第6次歐聯冠軍。

今仗代表德國面對蘇格蘭，他在中場掌控全局，全場102次傳球僅失1次，並有4次關鍵傳球。蘇格蘭陷入劣勢後，即使多次想反撲，亦被壓制得苦無機會。

這場5：1的勝仗，為歐國盃史上最大分差的揭幕戰勝仗，這場大勝令主場的德國球迷看到數名新星閃耀球場，但他們也未有遺忘卻奧斯這名背後功臣。至比賽第80分鐘，卻奧斯被換離場時，安聯球場一眾球迷隨即為這名中場大師送上熱烈掌聲。

賽後蘇格蘭主帥奇勒（Steve Clarke）形容這是艱難一夜，隊長安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）更直指卻奧斯是關鍵一點：「我們沒有施加足夠壓力，卻奧斯幾乎決定了一切。他傳球能力可能是世上最佳，但我們容許一名球員這樣隨意用波，不幸的是，他總是能傳出正確選擇。」

蘇格蘭隊長羅拔臣，認為球隊放任卻奧斯自由發揮是落敗關鍵。（路透社）

A組下場賽事將在香港時間周六（15日）晚上9時，由匈牙利面對瑞士。