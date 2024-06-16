歐國盃｜意大利開賽23秒失守　驚險反勝阿爾巴尼亞2比1

歐洲國家盃B組另一場賽事，爭取衛冕的意大利在多蒙特出戰，開賽不足一分鐘就被阿爾巴尼亞迅速入球，不過意大利短時間內連入兩球，最終以2比1 擊敗對手。



第二次參賽的阿爾巴尼亞開波23秒就獲意大利送禮，費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）在後場左路向禁區擲界外球，尼迪美巴拉美（Nedim Bajrami）在禁區內截到再起腳，成功射破門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的近柱，迅速打開紀錄。這個入球亦是歐洲國家盃決賽周史上最快的入球。

意大利左閘迪馬高（右）在開賽初段的一次失誤，令球隊在23秒就落後。（REUTERS/Leon Kuegeler）

阿爾巴尼亞中場尼迪美巴拉美在開賽23秒攻破意大利大門，創下歐洲國家盃決賽周數上最快入球。（REUTERS/Leon Kuegeler）

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巴拉美的兩名國際米蘭隊友成為意大利入球的功臣，中堅巴斯東尼（Alessandro Bastoni）在11分鐘接應角球近門頂成1比1。到了16分鐘更憑尼高路巴列拿（Nicolo Barella）在禁區邊撞射得手，迅速反超前2比1。

意大利中堅巴斯東尼（藍衣23號）在一次角球近勢近門頂入，為意大利扳平。（REUTERS/Piroschka Van De Wouw）

巴列拿在禁區邊起腳得手，協助意大利在上半場16分鐘反超前。（REUTERS/Bernadett Szabo）

意大利之後控制戰局，並有多次埋門機會，惟始終都無法擴大比數。阿爾巴尼亞在下半場尾段有兩個扳平機會，惟兩次攻門都掠門而過，結果意大利成功保住2比1的紀錄完場。

賽後意大利與較早前擊敗克羅地亞的西班牙同樣獲得三分，不過西班牙以較佳得失球力壓意大利暫列榜首，兩隊將會在下仗碰頭；阿爾巴尼亞則會與克羅地亞交手，爭取今屆賽事的第一分。