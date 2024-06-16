歐國盃｜波蘭缺利雲度夫斯基仍先開紀錄　荷蘭末段變陣成功反勝

歐國盃D組荷蘭與波蘭率先登場，看似是上風一隊的荷蘭，意外在16分鐘率先失守，大部分時間攻勢佔優之下，29分鐘由利物浦前鋒加普一個帶有幸運成份的入球扳平，半場雙方踢成1：1。

一場攻防戰，下半場荷蘭遲遲未能再取得入球，直到末段主帥朗奴高文一變陣便見效，曾效力曼聯的中鋒韋賀斯做英雄攻入奠勝球，助荷蘭帶點驚險下2：1擊敗波蘭。



歐國盃︱波蘭中鋒羅拔利雲度夫斯基因大腿傷患，對荷蘭只能坐在後備席做觀眾。（Getty Images）

波蘭缺神鋒利雲度夫斯基 仍先開紀錄

D組由法國、荷蘭、波蘭和奧地利組成，兩強、兩弱形勢看似明顯。今屆這支荷蘭星味平淡，前線由迪比領軍，由於巴塞中場法蘭基迪莊決賽周前因傷退選，名氣最大球星竟已是利物浦中堅雲迪積克。即使如此，荷蘭牌面上仍勝過波蘭。波蘭近年成為中鋒羅拔利雲度夫斯基掛頭牌的「一人球隊」，每逢大賽即使入到決賽周，往往單天難保至尊，今仗更因大腿傷患只得坐在後備席做觀眾。

波蘭失去利雲度夫斯基，形勢更加不利，出乎意料對荷蘭竟是首先領前一隊。16分鐘波蘭獲得角球，好波之人施連斯基（Piotr Zielinski）主踢，取代利雲度夫斯基出任中鋒的阿當布沙（Adam Buksa）以教材式走位擺脫荷蘭守將，1.93米的他在近柱接應利用身材優勢頭槌一頂破網，為波蘭先開紀錄。

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歐國盃︱加普一記改變方向射門，為荷蘭扳平。（Getty Images）

加普幸運入球助荷蘭扳平

球員整體質素較佳的荷蘭，攻勢和射門一面倒較多，落後下傾力反撲，迪比屢次未能把握，29分鐘效力利物浦的翼鋒加普在禁區頂施射，皮球省中波蘭守將巴度斯沙拿文（Bartosz Salamon）後改變方向，施捷斯尼身手縱好也欲救無從，荷蘭扳平1：1。

上半場攻防戰形勢一面倒，荷蘭半場14次射門，波蘭只得4次，但波蘭防線韌力不錯，又或者說荷蘭前鋒把握力實在強差人意，半場雙方踢成1：1。

兩軍主帥換人變陣大戰

波蘭主帥普比斯（Michał Probierz）半場率先換人，以積及莫達（Jakub Moder）入替施巴斯坦施文斯基（Sebastian Szymanski），易邊後荷蘭仍佔上風，普比斯在55分鐘再一口氣以巴托斯沙利斯（Bartosz Slisz）、卡路施域達斯基（Karol Swiderski），入替羅文蘇克（Taras Romanczuk）和奧賓斯基（Kacper Urbanski），並以一輪攻勢反壓荷蘭。

荷蘭教頭朗奴高文眼見形勢不對，62分鐘亦作出兩調動，以馬倫（Donyell Malen）及原老將韋拿杜姆，入替沙維西蒙斯（Xavi Simons）和祖爾華亞文（Joey Veerman）。荷蘭調動後重獲優勢，迪比及一班荷蘭隊友的射門，都變成施捷斯尼的表演機會。波蘭陷劣勢下加強中路防守，以防守中場皮奧祖斯基（Jakub Piotrowski）入替進攻中場施連斯基。

歐國盃︱韋賀斯入替僅2分鐘便為荷蘭攻入奠勝球。（Getty Images）

朗奴高文末段變陣即見效領軍反勝

荷蘭久攻不下，81分鐘改變戰術以謝利美費林邦（Jeremie Frimpong ）和中鋒韋賀斯入替荷蘭換走加普和迪比，調動幾乎立即見效，83分鐘尼敦阿基上前助攻，韋賀斯禁區內接應第一時間起腳射成2：1。

波蘭落後下未放棄，惟未能再取得入球，荷蘭終憑韋賀斯的入球反勝波蘭，分組賽驚險地旗開得勝。荷蘭一度看似苦無破敵之計，全靠主帥朗奴高文末段調動見效，一分變三分，可是若想走得更遠，一班前場球員進攻效率必須改善。