歐國盃2024賽果｜四強全部誕生　英格蘭荷蘭法國西班牙爭冠

歐國盃2024四強全部出爐，英格蘭將對荷蘭，西班牙會對法國。

英格蘭在八強憑互射十二碼淘汰瑞士，瑞士在75分鐘由比列安保路開紀錄，英格蘭靠布卡約沙卡在80分鐘追平1：1，兩隊在加時沒有入球，要以互射十二碼分勝負，英格蘭五射全中，而瑞士的艾簡治就被比克福特撲出，最終英格蘭在互射十二碼以5：3擊敗瑞士入四強。

另一場八強，荷蘭以2：1反勝土耳其，土耳其先由艾奇甸在35分鐘打開紀錄，荷蘭到70分鐘由迪維積追平，加上76分鐘有土耳其球員擺烏龍，最終荷蘭以2：1勝出，將會在四強面對英格蘭。



歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 瑞士 2：0 意大利

深夜3時 十六強1 德國 2：0 丹麥

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 英格蘭 2：1 斯洛伐克（90分鐘賽和1：1）

深夜3時 十六強3 西班牙 4：1 格魯吉亞

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 法國 1：0 比利時

深夜3時 十六強5 葡萄牙 0：0 斯洛文尼亞（踢完加時仍0：0，葡萄牙互射十二碼贏3：0）

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 0：3 荷蘭

深夜3時 十六強8 奧地利 1：2 土耳其

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 八強1 西班牙 2：1 德國（90分鐘賽和1：1）

深夜3時 八強2 葡萄牙 0：0 法國（踢完加時仍0：0，法國互射十二碼贏5：3）

06/07（星期六）

深夜12時 八強4 英格蘭 1：1 瑞士（踢完加時仍1：1，英格蘭互射十二碼贏5：3）

深夜3時 八強3 荷蘭 2：1 土耳其

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）

深夜3時 四強1 西班牙 vs 法國

10/07（星期三）

深夜3時 四強2 荷蘭 vs 英格蘭

14/07（星期日）

深夜3時 決賽 西班牙/法國 vs 荷蘭/英格蘭

歐國盃A組分組賽賽果

14/06深夜3時 德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06晚上9時 匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

19/06深夜12時 德國 2：0 匈牙利

19/06深夜3時 蘇格蘭 1：1 瑞士

23/06深夜3時 瑞士 1：1 德國

23/06深夜3時 蘇格蘭 0：1 匈牙利

歐國盃B組分組賽賽果

15/06深夜12時 西班牙 3：0 克羅地亞

15/06深夜3時 意大利 2：1 阿爾巴尼亞

19/06晚上9時 克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜3時 西班牙 1：0 意大利

24/06深夜3時 阿爾巴尼亞 0：1 西班牙

24/06深夜3時 克羅地亞 1：1 意大利

歐國盃C組分組賽賽果

16/06深夜12時 斯洛文尼亞 1：1 丹麥

16/06深夜3時 塞爾維亞 0：1 英格蘭

20/06晚上9時 斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜12時 丹麥 1：1 英格蘭

25/06深夜3時 英格蘭 0：0 斯洛文尼亞

25/06深夜3時 丹麥 0：0 塞爾維亞

歐國盃D組分組賽賽果

16/06晚上9時 波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜3時 奧地利 0：1 法國

21/06深夜12時 波蘭 1：3 奧地利

21/06深夜3時 荷蘭 0：0 法國

25/06深夜12時 荷蘭 2：3 奧地利

25/06深夜12時 法國 1：1 波蘭

歐國盃E組分組賽賽果

17/06晚上9時 羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜12時 比利時 0：1 斯洛伐克

21/06晚上9時 斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜3時 比利時 2：0 羅馬尼亞

26/06深夜12時 斯洛伐克 1：1 羅馬尼亞

26/06深夜12時 烏克蘭 0：0 比利時

歐國盃F組分組賽賽果

18/06深夜12時 土耳其 3：1 格魯吉亞

18/06深夜3時 葡萄牙 2：1 捷克

22/06晚上9時 格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜12時 土耳其 0：3 葡萄牙

26/06深夜3時 格魯吉亞 2：0 葡萄牙

26/06深夜3時 捷克 1：2 土耳其