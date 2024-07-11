歐國盃2024賽果｜英格蘭絕殺反勝荷蘭入決賽 將與西班牙爭冠軍
歐國盃2024四強，英格蘭以2：1絕殺反勝荷蘭，在決賽將會跟西班牙爭奪冠軍。
荷蘭的沙維西蒙斯開波7分鐘在禁區外勁射破網，領先1：0。英格蘭之後獲得十二碼，哈利卡尼在18分鐘射入，追成1：1。踢到90分鐘，兩位英格蘭後備兵合力炮製絕殺入球，高爾彭馬助攻，奧尼屈堅斯射成2：1，助英格蘭以2：1反勝荷蘭入決賽。
歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：
29/06（星期六）
深夜12時 十六強2 瑞士 2：0 意大利
深夜3時 十六強1 德國 2：0 丹麥
30/06（星期日）
深夜12時 十六強4 英格蘭 2：1 斯洛伐克（90分鐘賽和1：1）
深夜3時 十六強3 西班牙 4：1 格魯吉亞
01/07（星期一）
深夜12時 十六強6 法國 1：0 比利時
深夜3時 十六強5 葡萄牙 0：0 斯洛文尼亞（踢完加時仍0：0，葡萄牙互射十二碼贏3：0）
02/07（星期二）
深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 0：3 荷蘭
深夜3時 十六強8 奧地利 1：2 土耳其
歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：
05/07（星期五）
深夜12時 八強1 西班牙 2：1 德國（90分鐘賽和1：1）
深夜3時 八強2 葡萄牙 0：0 法國（踢完加時仍0：0，法國互射十二碼贏5：3）
06/07（星期六）
深夜12時 八強4 英格蘭 1：1 瑞士（踢完加時仍1：1，英格蘭互射十二碼贏5：3）
深夜3時 八強3 荷蘭 2：1 土耳其
歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：
09/07（星期二）
深夜3時 四強1 西班牙 2：1 法國
10/07（星期三）
深夜3時 四強2 荷蘭 1：2 英格蘭
14/07（星期日）
深夜3時 決賽 西班牙 vs 英格蘭
歐國盃A組分組賽賽果
14/06深夜3時 德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）
15/06晚上9時 匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）
19/06深夜12時 德國 2：0 匈牙利
19/06深夜3時 蘇格蘭 1：1 瑞士
23/06深夜3時 瑞士 1：1 德國
23/06深夜3時 蘇格蘭 0：1 匈牙利
歐國盃B組分組賽賽果
15/06深夜12時 西班牙 3：0 克羅地亞
15/06深夜3時 意大利 2：1 阿爾巴尼亞
19/06晚上9時 克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）
20/06深夜3時 西班牙 1：0 意大利
24/06深夜3時 阿爾巴尼亞 0：1 西班牙
24/06深夜3時 克羅地亞 1：1 意大利
歐國盃C組分組賽賽果
16/06深夜12時 斯洛文尼亞 1：1 丹麥
16/06深夜3時 塞爾維亞 0：1 英格蘭
20/06晚上9時 斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）
20/06深夜12時 丹麥 1：1 英格蘭
25/06深夜3時 英格蘭 0：0 斯洛文尼亞
25/06深夜3時 丹麥 0：0 塞爾維亞
歐國盃D組分組賽賽果
16/06晚上9時 波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）
17/06深夜3時 奧地利 0：1 法國
21/06深夜12時 波蘭 1：3 奧地利
21/06深夜3時 荷蘭 0：0 法國
25/06深夜12時 荷蘭 2：3 奧地利
25/06深夜12時 法國 1：1 波蘭
歐國盃E組分組賽賽果
17/06晚上9時 羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）
17/06深夜12時 比利時 0：1 斯洛伐克
21/06晚上9時 斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）
22/06深夜3時 比利時 2：0 羅馬尼亞
26/06深夜12時 斯洛伐克 1：1 羅馬尼亞
26/06深夜12時 烏克蘭 0：0 比利時
歐國盃F組分組賽賽果
18/06深夜12時 土耳其 3：1 格魯吉亞
18/06深夜3時 葡萄牙 2：1 捷克
22/06晚上9時 格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）
22/06深夜12時 土耳其 0：3 葡萄牙
26/06深夜3時 格魯吉亞 2：0 葡萄牙
26/06深夜3時 捷克 1：2 土耳其