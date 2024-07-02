歐國盃2024賽果｜葡萄牙法國會師八強　葡軍門將互射十二碼3連撲

撰文：顏銘輝
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歐國盃2024淘汰賽展開，法國及葡萄牙將會師八強。
在十六強，法國靠對方守將維頓漢的在85分鐘的烏龍球，以1：0小勝比利時晉級。另一場十六強，葡萄牙與斯洛文尼亞踢足120分鐘仍然互交白卷，在互射十二碼，葡萄牙門將迪奧高哥斯達神勇地連救3球，助葡萄牙以3：0勝出。

歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）
深夜12時　十六強2　瑞士 2：0 意大利
深夜3時　十六強1　德國 2：0 丹麥

30/06（星期日）
深夜12時　十六強4　英格蘭 2：1 斯洛伐克（90分鐘賽和1：1）
深夜3時　十六強3　西班牙 4：1 格魯吉亞

01/07（星期一）
深夜12時　十六強6　法國 1：0 比利時
深夜3時　十六強5　葡萄牙 0：0 斯洛文尼亞（踢完加時仍0：0，葡萄牙互射十二碼贏3：0）

02/07（星期二）
深夜12時　十六強7　羅馬尼亞 vs 荷蘭
深夜3時　十六強8　奧地利 vs 土耳其

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）
深夜12時　八強1　西班牙 vs 德國
深夜3時　八強2　葡萄牙 vs 法國

06/07（星期六）
深夜12時　八強4　英格蘭 vs 瑞士
深夜3時　八強3　十六強7勝方 vs 十六強8勝方

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）
深夜3時　四強1　八強1勝方 vs 八強2勝方

10/07（星期三）
深夜3時　四強2　八強3勝方 vs 八強4勝方

14/07（星期日）
深夜3時　決賽　 四強1勝方 vs 四強2勝方

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歐國盃A組分組賽賽果

14/06深夜3時　德國 5：1 蘇格蘭（ViuTV 99台免費直播）

15/06晚上9時　匈牙利 1：3 瑞士（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

19/06深夜12時　德國 2：0 匈牙利

19/06深夜3時　蘇格蘭 1：1 瑞士

23/06深夜3時　瑞士 1：1 德國

23/06深夜3時　蘇格蘭 0：1 匈牙利

歐國盃B組分組賽賽果

15/06深夜12時　西班牙 3：0 克羅地亞

15/06深夜3時　意大利 2：1 阿爾巴尼亞

19/06晚上9時　克羅地亞 2：2 阿爾巴尼亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜3時　西班牙 1：0 意大利

24/06深夜3時　阿爾巴尼亞 0：1 西班牙

24/06深夜3時　克羅地亞 1：1 意大利

歐國盃C組分組賽賽果

16/06深夜12時　斯洛文尼亞 1：1 丹麥

16/06深夜3時　塞爾維亞 0：1 英格蘭

20/06晚上9時　斯洛文尼亞 1：1 塞爾維亞（賽馬會場外投注處直播）

20/06深夜12時　丹麥 1：1 英格蘭

25/06深夜3時　英格蘭 0：0 斯洛文尼亞

25/06深夜3時　丹麥 0：0 塞爾維亞

歐國盃D組分組賽賽果

16/06晚上9時　波蘭 1：2 荷蘭（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜3時　奧地利 0：1 法國

21/06深夜12時　波蘭 1：3 奧地利

21/06深夜3時　荷蘭 0：0 法國

25/06深夜12時　荷蘭 2：3 奧地利

25/06深夜12時　法國 1：1 波蘭

歐國盃E組分組賽賽果

17/06晚上9時　羅馬尼亞 3：0 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

17/06深夜12時　比利時 0：1 斯洛伐克

21/06晚上9時　斯洛伐克 1：2 烏克蘭（賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜3時　比利時 2：0 羅馬尼亞

26/06深夜12時　斯洛伐克 1：1 羅馬尼亞

26/06深夜12時　烏克蘭 0：0 比利時

歐國盃F組分組賽賽果

18/06深夜12時　土耳其 3：1 格魯吉亞

18/06深夜3時　葡萄牙 2：1 捷克

22/06晚上9時　格魯吉亞 1：1 捷克（ViuTV 99台免費直播、賽馬會場外投注處直播）

22/06深夜12時　土耳其 0：3 葡萄牙

26/06深夜3時　格魯吉亞 2：0 葡萄牙

26/06深夜3時　捷克 1：2 土耳其

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