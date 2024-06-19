世界女排聯賽2024總決賽HOY TV免費直播　6.20晚睇中國女排鬥日本

FIVB世界女排聯賽總決賽將會在2024年6月20日至23日於泰國曼谷舉行，HOY TV將免費直播全部比賽，包括中國女排在6月20日傍晚6時對日本爭入四強。中國女排在早前香港站四戰全勝，不但取得奧運資格，並獲得世界女排聯賽總決賽席位。為更好備戰奧運，中國女排兵分兩路，主力留在國內訓練，副選球員就在助教帶領下到泰國參加總決賽。



中國女排將出戰世界女排聯賽總決賽。（廖雁雄攝）

中國女排早前參加世界女排聯賽香港站，連贏保加利亞、德國、土耳其及波蘭取得四連勝，令中國可以亞洲排名第一的身分獲得巴黎奧運參賽資格，同時她們亦取得世界女排聯賽總決賽的八強席位。

朱婷不會到泰國參賽。（廖雁雄攝）

中國女排決定兵分兩路，以副選球員赴泰國參加本周的總決賽。主教練蔡斌與朱婷、袁心玥、李盈瑩、龔翔宇、王媛媛、刁琳宇、王夢潔及吳夢潔留在國內訓練，助教袁志則領張常寧、王雲蕗、仲慧、王藝竹、莊宇珊、楊涵玉、高意、王文涵、鄭益昕、許曉婷、丁霞及倪非凡參加總決賽。

世界女排聯賽總決賽HOY TV免費直播賽程表：

20/06（星期四）

【76台】18：00 半準決賽 中國vs日本

【76台】21：30 半準決賽 泰國vs巴西

21/06（星期五）

【76台】18：00 半準決賽 意大利vs美國

【76台】21：30 半準決賽 波蘭vs土耳其

22/06（星期六）

【76台】18：00 準決賽

【77台】21：30 準決賽

23/06（星期日）

【76台】18：00 季軍戰

【77台】21：30 決賽

香港站後，中國女排兵分兩路，主力留在國內，副選前往泰國參加總決賽。（廖雁雄攝）

世界女排聯賽總決賽中國大軍名單：

主攻：張常寧、王雲蕗、仲慧、王藝竹、莊宇珊

副攻：楊涵玉、高意、王文涵

接應：鄭益昕

二傳：許曉婷、丁霞

自由人：倪非凡



在巴黎奧運，每隊最多選12人名單參賽，另加1名後備替換傷兵。內地傳媒估計，留在國內的8名球員很大機會出戰奧運，換言之這班參加世界女排聯賽總決賽的中國女排副選，將要競爭餘下5個名額。