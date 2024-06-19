歐國盃｜阿爾巴尼亞再有驚喜　補時2：2迫和世界盃季軍克羅地亞

今屆歐國盃西班牙、意大利與克羅地亞被編入同一組，是今屆分組賽的「死亡之組」，世界排名66位的阿爾巴尼亞在這3支強隊當中，自然被視為「陪跑份子」，不料這支由前巴西守將施雲奴領軍的「碉堡之國」，一再踢出驚喜，首仗對意大利、今仗對克羅地亞，均成為先開紀錄一隊，而且更在克羅地亞身上搶得1分。



歐國盃｜阿爾巴尼亞今屆表現再有驚喜，繼意大利後，在克羅地亞身上也是先開紀錄。（Getty Images）

阿爾巴尼亞連續兩仗先開紀錄

克羅地亞過去兩屆世界盃表現神勇，2018年獲亞軍，2022年也得季軍，歐國盃反而發揮平平，對上兩屆也是16強止步。然而以他們的班底人腳，依然是強隊之一，今屆首仗面對西班牙，有點意外地0：3大敗，失利過後次仗對手只是阿爾巴尼亞，滿以為可順利全取3分，卻再次爆出冷門賽果。

阿爾巴尼亞球員名氣及不上克羅地亞，今屆表現卻一再有驚喜，他們在施雲奴領軍下，以防守出色見稱，但今屆決賽周展示他們也有不錯進攻能力——首仗對意大利是先開紀錄一隊，力戰僅負1：2，已贏盡外界掌聲；周三晚（19日）對克羅地亞，又一次率先取得入球。

歐國盃｜卡森拿斯為阿爾巴尼亞先開紀錄一刻。（Getty Images）

克羅地亞半場一口氣兩調動改變戰局

阿爾巴尼亞對克羅地亞毫無懼色，上半場一次攻勢阿辛尼（Yasir Asani）右路傳中，克羅地亞防線有點鬆散，卡森拿斯（Qazim Laçi）後上入楔頂入，阿爾巴尼亞11分鐘先開紀錄。阿爾巴尼亞上半場進攻爽利，球員進攻跑動快速，反而克羅地亞眾將踢來患得患失，中場王牌莫迪歷亦無甚表現。

上半場阿爾巴尼亞8次起腳，3次中目標，較5次射門只得1次中框的克羅地亞更多。克羅地亞教練達歷（Zlatko Dalić）見勢色不對，半場已作出兩個中場調動，一口氣換走路夫路馬查（Lovro Majer）和波索域（Marcelo Brozović），以馬里奧柏沙歷（Mario Pašalić）和盧卡蘇錫（Luka Sučić）入替。

歐國盃｜克羅地亞半場變陣見效，下半場連入兩球一度反超前。（Getty Images）

阿爾巴尼亞「罪人」補時變功臣

這個調動立即見效，下半場克羅地亞活力大增，攻勢一浪接一浪，至中段終於見效，先在74分鐘由卡拉馬歷（Andrej Kramarić）禁區轉身抽射扳平。

僅兩分鐘後克羅地亞又一次攻擊，安迪布迪美亞（Ante Budimir）左路底線回傳中路，盧卡蘇錫在危險地帶起腳，皮球先後省中兩個阿爾巴尼亞守將入網，卡奧斯加素拿（Klaus Gjasula）的烏龍球讓克羅地亞反超前2：1。

歐國盃｜補時5分鐘加素拿「將功補過」助阿爾巴尼亞扳平2：2。（Getty Images）

克羅地亞以為3分在望，最後10分鐘有欠集中，阿爾巴尼亞落後下傾下反撲，一次左路攻勢，加素拿禁區入楔近門接應射入，補時5分鐘「將功補過」助阿爾巴尼亞扳平2：2，取得今屆賽事第1分。

兩戰過後，阿爾巴尼亞和克羅地亞各得1分，克羅地亞更因得失球較差暫列B組榜尾，出線形勢惡劣，6月24日深夜大戰意大利不容再失。

歐國盃｜阿爾巴尼亞在克羅地亞身上搶得今屆第1分，賽後跟球迷開心慶祝。（Getty Images）

歐國盃｜克羅地亞中場莫迪歷今仗踢足全場。（Getty Images）

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