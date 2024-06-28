中國女排巴黎奧運賽程時間表　首仗7.29鬥美國　即睇香港直播安排

在巴黎奧運，中國女排被列入A組，與東道主法國﹑美國及塞爾維亞同組，避開世界排名前四的球隊。由主教練蔡斌帶領的中國女排，將會參加由7月28日開始的巴黎奧運女排賽事，分組賽首戰將鬥美國隊，決賽會在8月11日上演。



中國女排在巴黎奧運被抽進A組。（廖雁雄攝）

中國女排大軍名單

中國25人初選名單：

主攻：朱婷、李盈瑩、張常寧、王雲蕗、吳夢潔、莊宇珊、仲慧、王藝竹

接應：龔翔宇、鄭益昕、周頁彤、孫傑

副攻：袁心玥、王媛媛、高意、楊涵玉、曾潔雅、萬梓玥

二傳：刁琳宇、許曉婷、丁霞、謝盛鈺

自由人：王夢潔、倪非凡、許嘉楠



中國女排需要在7月8日午夜前提交最終的13人名單（12名隊員及1名替補）。

中國女排歷屆成績

自1984年洛杉磯奧運以來，中國女排從未缺席奧運，巴黎奧運將是中國女排連續第11次參賽。在這11次屆奧運中，中國女排共奪得過3面金牌（1984、2004、2016）、一面銀牌（1996）及兩面銅牌（1988、2008）。

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中國女排早前參加世界女排聯賽香港站。（夏家朗攝）

巴黎奧運女排賽制

巴黎奧運女排共有12支參賽球隊，所有參賽隊伍被分成3個小組，每組4支球隊。小組賽後，每個小組的前兩名和兩個成績最好的第三名晉級八強淘汰賽。

巴黎奧運中國女排分組形勢

巴黎奧運女子排球賽制有別以往，12隊分成3個小組。中國女排籤運算不錯，避開世界排名前四的球隊，被抽進A組與東道主法國﹑美國及塞爾維亞爭出線。

世界排名第5﹑東京奧運奪金的美國隊，無疑是中國隊在A組的最大對手。今屆巴黎奧運前，中﹑美已經連續7屆奧運在小組賽碰頭，中國隊僅在1996年阿特蘭大及2004年雅典奧運的分組賽擊敗對方。

巴黎奧運女子排球分組形勢

A組：法國﹑美國﹑中國﹑塞爾維亞

B組：巴西﹑波蘭﹑日本﹑肯尼亞

C組：意大利﹑土耳其﹑荷蘭﹑多明尼加共和國



中國女排連續8屆奧運會分組賽鬥美國。（Getty Images）

巴黎奧運中國女排賽程

巴黎奧運的女排分組賽會在7月28日至8月4日舉行，八強於8月6日上演，兩場四強在8月8日舉行，季軍戰及決賽就分別在8月10日及11日決出獎牌。

中國女排分組賽賽程（香港時間）



7月29日晚上11時 中國 對 美國

8月2日凌晨3時 中國 對 法國

8月4日晚上11時 中國 對 塞爾維亞



巴黎奧運中國女排直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播中國女排的比賽。