美洲國家盃賽果｜分組賽形勢不斷更新　阿根廷美洲盃揭幕戰取3分

美洲國家盃2024展開，阿根廷、巴西等南美勁旅爭奪冠軍，HOY TV透過76台、77台及HOY APP直播台免費直播全部比賽。本文將不斷更新美洲盃賽果及分組賽形勢。



美洲國家盃2024直播賽程時間表 HOY TV免費播足全部32場美洲盃

美洲盃A組分組賽賽程及賽果

6月21日早上8時 A組 阿根廷 2：0 加拿大

6月22日早上8時 A組 秘魯vs智利

6月26日早上6時 A組 秘魯vs加拿大

6月26日早上9時 A組 智利vs阿根廷

6月30日早上8時 A組 阿根廷vs秘魯

6月30日早上8時 A組 加拿大vs智利

美洲盃B組分組賽賽程及賽果

6月23日早上6時 B組 厄瓜多爾vs委內瑞拉

6月23日早上9時 B組 墨西哥vs牙買加

6月27日早上6時 B組 厄瓜多爾vs牙買加

6月27日早上9時 B組 委內瑞拉vs墨西哥

7月1日早上8時 B組 墨西哥vs厄瓜多爾

7月1日早上8時 B組 牙買加vs委內瑞拉

美洲盃C組分組賽賽程及賽果（以下比賽時間為香港時間）

6月24日早上6時 C組 美國vs玻利維亞

6月24日早上9時 C組 烏拉圭vs巴拿馬

6月28日早上6時 C組 巴拿馬vs美國

6月28日早上9時 C組 烏拉圭vs玻利維亞

7月2日早上9時 C組 美國vs烏拉圭

7月2日早上9時 C組 玻利維亞vs巴拿馬

美洲盃D組分組賽賽程及賽果

6月25日早上6時 D組 哥倫比亞vs巴拉圭

6月25日早上9時 D組 巴西vs哥斯達黎加

6月29日早上6時 D組 哥倫比亞vs哥斯達黎加

6月29日早上9時 D組 巴拉圭vs巴西

7月3日早上9時 D組 巴西vs哥倫比亞

7月3日早上9時 D組 哥斯達黎加vs巴拉圭

美洲盃揭幕，今屆賽事在美國舉行。（路透社）

美洲盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

7月5日（星期五）

早上9時 八強1 A組首名 vs B組次名

7月6日（星期六）

早上9時 八強2 B組首名 vs A組次名

7月7日（星期日）

早上9時 八強3 C組首名 vs D組次名

早上6時 八強4 D組首名 vs C組次名

美洲盃2024四強、季軍戰及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

7月10日（星期三）

早上8時 四強1 八強1勝方 vs 八強2勝方

7月11日（星期四）

早上8時 四強2 八強3勝方 vs 八強4勝方

7月14日（星期日）

早上8時 季軍戰 四強1負方 vs 四強2負方

7月15日（星期一）

早上8時 決賽 四強1勝方 vs 四強2勝方