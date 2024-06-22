巴黎奧運．乒乓｜60歲盧森堡乒乓嫲嫲六度征奧　「奧運會我來了」

盧森堡的「乒乓嫲嫲」倪夏蓮，早前宣布以60歲高齡獲得巴黎奧運入場券，生涯第6度征戰奧運會。

倪夏蓮80年代曾經是中國隊一員，當時無緣參戰奧運會，反而當她在盧森堡發展後，機會卻找上門，以37歲之齡初戰奧運。這名盧森堡國寶級球員，原來當年曾經拒絕出戰，全靠盧森堡乒乓總會的三顧草廬，才可成就「乒乓嫲嫲」的傳奇。



倪夏蓮。（資料圖片／Getty Images）

乒乓｜60歲倪夏蓮WTT封后刷新紀錄 「不能讓年齡阻止我奪冠」

「奧運會我來了！」盧森堡國寶級乒乓球手倪夏蓮，日前透過微博宣布喜訊，透過世界排名取得下月巴黎奧運的入場券，即將第六度征戰奧運會，「相信所有努力都是值得的」。

倪夏蓮在微博上載一張超過2分鐘的短片，取景﹑運鏡甚有心思，背景是一片綠悠悠的景色。倪夏蓮稱去年贏得捷克公開賽，今年在黎巴嫩封后後，她對參加奧運頗有信心，但因為一直未官宣，所以心中不太踏實。這名60歲的「乒乓嫲嫲」坦言所有對手都很有實力，若然不入選也是正常，所以獲得資格當然高興。

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倪夏蓮透露微博公布6度參加奧運。（微博截圖）

1983年登生涯高峰 更埋下旅歐伏線

倪夏蓮80年代曾經是中國隊一員，1983年是她的生涯高峰，與郭躍華贏得混雙世界冠軍，當年的世錦賽同時為她往後在盧森堡的第二人生埋下伏線。

中國乒乓人才輩出，倪夏蓮在國家隊的位置逐漸被後浪取代，1989年決定前往德國發展。最高興的，竟然是盧森堡國家隊教練，當盧森堡方面得知倪夏蓮來歐發展，他們用盡一切方法，最後倪夏蓮受誠意打動，決定轉往盧森堡發展，她更是當地首名全職球手。

倪夏蓮在盧森堡迎來不一樣的人生，以另一心態對待乒乓，就算她向國家隊教練表示想生小孩，他們都欣然接受，因為乒乓不再是她的維生工具，慢慢重拾對乒乓的興趣。縱然如此，倪夏蓮的重心並非放在成績上，她更希望協助年青隊友成長，盡快接班。

倪夏蓮90年代轉往盧森堡發展後，依然獲獎無數。（倪夏蓮Instagram截圖）

倪夏蓮在盧森堡是數一數二的球手，早在1996年的阿特蘭大奧運，盧森堡乒總邀請她出戰，因為當年不想成為「海外兵團」之一，最終放棄了這機會。直至2000年悉尼奧運，倪夏蓮改變主意，以37歲高齡首度參加奧運會，事關當她在80年代活躍時，乒乓球還未被列入奧運項目。

倪夏蓮2016年出戰里約奧運。（資料圖片／Getty Images）

若然沒有堅毅不屈的盧森堡乒總，相信倪夏蓮的奧運故事早已結束，當她戰畢北京奧運後，心生掛拍的念頭，但正因她是盧森堡唯一可以參加奧運單打的球手。在盧森堡乒總再三挽留下，倪夏蓮決定再打一屆。完成里約奧運後，倪夏蓮已是53歲，加上家庭因素，她再三考慮，經過三星期的考量後，為了自己及盧森堡，決定再衝一次，結果成為歐洲首人取得東京奧運資格。

相隔3年，倪夏蓮的名字再度出現在奧運會舞台，不論她的成績如何，都不會影響倪夏蓮在盧森堡的傳奇地位。