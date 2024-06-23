劍擊亞錦賽｜男子重劍何瑋桁吳浩天決賽爭金　鄭曉為女花8強止步

亞洲劍擊錦標賽今日上演男子重創及女子花劍個人賽事，當中港隊重劍三子何瑋桁、吳浩天、吳霆騫齊闖八強，而吳浩天與吳霆騫更會在八強對碰。何瑋桁之後愈戰愈勇，率先晉身決賽，而隊友吳浩天亦是一樣，兩人在決賽對碰，為港隊鎖定金、銀牌。

至於女子花劍方面，鄭曉為連續兩場險勝對手，成為港隊在八強女花獨苗，唯她亦在八強止步，無緣獎牌。



港隊今屆男重、女花名單：

女子花劍個人及團體賽：陳諾思、符妤名、鄭曉為、關渝澄

男子重劍個人及團體賽：何瑋桁、方凱申、吳浩天、吳霆騫

現年19歲的陳諾思去年在杭州亞運奪得女子花劍銅牌。（資料圖片／林靄怡攝）

鄭曉為八強止步 女花個人賽無緣獎牌

即將出戰巴黎奧運女子花劍賽事的19歲劍手陳諾思，32強以15：4輕取中華台北16歲小將CHANG Huang Mei Tzu，16強即遇上硬仗，重遇杭州亞運四強對手、日本的上野優佳。陳諾思在杭州亞運7：15不敵上野優佳摘銅，今次亦以9：15再次敗陣。符妤名在32強9：15負中國劍手Wang Yu Ting，關渝澄亦以3：15負予新加坡的Amita Berthier，同樣未能晉身16強。

鄭曉為成女花8強獨苗，她先在32強以13：12力壓新加坡的Cheung Ke Mei晉級，繼而在16強以15：14險勝日本劍手宮脇花綸，八強須面對賽事2號種子、韓國的洪世娜。最終鄭曉為在八強戰以8：15不敵洪世娜，無緣女子花劍個人賽獎牌。

何瑋桁將在巴黎奧運代表香港出戰男子重劍個人賽。（資料圖片；趙子晉攝）

何瑋桁連過四關率先入決賽

男子重劍方面，一班港將都有不錯發揮，被列頭號種子的何瑋桁面對韓國和哈薩克選手順利連過兩關，晉身8強。半準決賽他面對韓國劍手Ma Se-geon，以15：9再贏一仗，率先晉身四強，繼而以15：13挫另一哈薩克選手Yerlik Sertay，率先晉級決賽。

吳浩天在準決賽10：9擊敗Akira Komata，將在決賽與何瑋桁合演一場「香港打吡」爭冠。（資料圖片；趙子晉攝）

吳浩天同闖決賽港隊鎖定男重金銀牌

吳浩天、吳霆騫均順利連贏兩場殺入半準決賽，兩位港將八強互撼，吳浩天以15：13擊敗隊友入四強，將會跟日本劍手Akira Komata力爭決賽一席。另一港將方凱申首圈12：15負菲律賓選手Miguel Bautista ，首圈止步。

吳浩天在準決賽10：9擊敗Akira Komata，將在決賽與何瑋桁合演一場「香港打吡」爭冠。