巴黎奧運選手村為環保不設冷氣　多國代表團一邊讚賞一邊自備冷氣

巴黎奧運選手村不設冷氣，改用水冷系統，為環保出力，希望減少碳排放。然而，巴黎夏天的日間氣溫可以超過攝氏30度，不少運動員擔憂炎熱潮濕的環境會影響休息，所以美國、德國、澳洲、意大利等代表團將自攜冷氣到巴黎。



美國奧運及殘奧代表團行政總裁Sarah Hirshland上周五表示，肯定巴黎奧組委在可持續發展方面的努力，但美國代表隊將會帶備冷氣到巴黎。她說：「大家可以想像到，穩定性及可預測性對美國隊的表現至為重要。我們跟運動員溝通過，他們都認為這是優先的事情，而且是影響表現能力的關鍵因素。」

巴黎奧運選手村會有風扇提供。（Getty Images）

美國《華盛頓郵報》今月初報道，德國、澳洲、意大利、加拿大及英國代表隊都會自備冷氣到法國。

澳洲代表團團長Anna Meares強調，巴黎奧組委在選手村不設冷氣並非錯誤決定，但考慮到部分運動員在晚上比賽，他們需要在日間睡覺休息，所以澳洲隊會在每間房間裝冷氣。她表示追求綠色自然的選手村值得外界的掌聲，但澳洲隊使用冷氣則是提升運動員表現的策略。

為運動員表現，Anna Meares表示澳洲隊會用冷氣。（Getty Images）

在奧運期間，選手村將容納超過1.5名運動員、教練及工作人員。選手村採用地下水冷系統，目標將室內溫度保持在攝氏23至26度。比起傳統的冷氣，水冷系統可以減少45%的碳排放。巴黎在8月1日的2均氣溫為26度，近日巴黎日間的最高氣溫達31度。

房間不設冷氣，但裝有水冷系統。（Getty Images）

選手村總監Laurent Michaud表示，經過模擬結果，就算室外氣溫達41度，大多數房間的室內溫度為28度。他解釋水冷系統以外，建築物的隔熱層都可以確保室內溫度穩定，但他補充為了室內涼爽，運動員在日間需要落窗簾。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）講過，希望那些計畫自備冷氣的代表隊相信水冷系統的科學數據，堅持選手村不提供冷氣。

馬拉松紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）認同選手村的做法，這位肯尼亞跑手說：「這是一個好想法，因為我們都需要減少碳排放。」他呼籲其他運動員一起減碳。