巴黎奧運｜男子足球賽程時間表及分組抽籤　阿根廷艾華利斯掛帥

巴黎奧運焦點項目之一，男子足球將會在香港時間7月24日晚上9時開始，決賽則是在8月9日深夜12時。目前各球隊正式名單仍未公布，雖然麥巴比明言不會為東道主法國出戰，但主帥亨利徵召另一名球星拿卡錫迪；此外，西班牙、阿根廷等傳統強隊亦會參戰。



著名球星亨利，將以主帥身份率領法國隊。（Getty Images）

巴黎奧運男足賽制

今次巴黎奧運共有十六支球隊參賽，共分成四組進行雙循環賽。分組賽完結後，每組前兩名進入八強淘汰賽，不設最佳第三名。

若分組賽結束後同分，會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分，若仍無法分出勝負，則會以抽籤決定。

巴黎奧運男足分組形勢

A組：法國、美國、幾內亞、新西蘭

B組：阿根廷、摩洛哥、伊拉克、烏克蘭

C組：烏茲別克、西班牙、埃及、多明尼加

D組：日本、巴拉圭、馬里、以色列



巴黎奧運男足焦點球星

「蜘蛛仔」艾華利斯是阿根廷世界盃奪冠功臣之一。（Getty Images）

美斯及麥巴比都明言不會參戰，目前參賽名單中，最具名氣當屬法國的拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）、阿根廷的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及奧達文迪（Nicolas Otamendi）。

比較有趣的是，日本隊由於數名在歐洲效力的球星無法獲球會批准，最終名單中沒有超齡球員，是2008年北京奧運後首次。

拿卡錫迪已多年未代表國家隊。（Getty Images）

巴黎奧運男足賽程

男足分組賽由7月24日晚上9時開始，淘汰賽會在8月2日晚上9時開始，決賽則為8月9日深夜12時。

巴黎奧運男足直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播男足比賽。