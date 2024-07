巴黎奧運｜足球賽程時間表　7.30上演最後分組賽　阿根廷力爭出線

巴黎奧運2024焦點項目之一,男子足球將會在香港時間2024年7月24日晚上9時開始,金牌戰則是在2024年8月9日深夜12時。雖然麥巴比明言不會為東道主法國出戰,但主帥亨利徵召另一名球星拿卡錫迪;此外,西班牙、阿根廷等傳統強隊亦會參戰。

HOY TV特別增設4條體育直播頻道,一場不漏地直播全部男子足球賽事。



著名球星亨利,將以主帥身份率領法國隊。(Getty Images)

巴黎奧運男子足球賽制

今次巴黎奧運共有16支球隊參賽,共分成四組進行雙循環賽。分組賽完結後,每組前兩名進入八強淘汰賽,不設最佳第三名。

若分組賽結束後同分,會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分,若仍無法分出勝負,則會以抽籤決定。

巴黎奧運男子足球分組形勢

A組:法國、美國、畿內亞、新西蘭

B組:阿根廷、摩洛哥、伊拉克、烏克蘭

C組:烏茲別克、西班牙、埃及、多明尼加

D組:日本、巴拉圭、馬里、以色列



巴黎奧運男子足球焦點球星

「蜘蛛仔」艾華利斯是阿根廷世界盃奪冠功臣之一。(Getty Images)

美斯及麥巴比都明言不會參戰,目前參賽名單中,最具名氣當屬法國的拿卡錫迪(Alexandre Lacazette)、阿根廷的祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)及奧達文迪(Nicolas Otamendi)。

比較有趣的是,日本隊由於數名在歐洲效力的球星無法獲球會批准,最終名單中沒有超齡球員,是2008年北京奧運後首次。

拿卡錫迪已多年未代表國家隊。(Getty Images)

埃及方面,雖然沒有著名球星沙拿(Mohamed Salah),不過另一名曾在英超球隊阿仙奴效力的艾蘭尼(Mohamed Elneny),則會以隊長身份參戰。

巴黎奧運男子足球賽程2024

男子足球分組賽由7月24日晚上9時開始,淘汰賽會在8月2日晚上9時開始,金牌戰則為8月9日深夜12時。

7月24日(星期三)

晚上9時 C組分組賽 烏茲別克 1:2 西班牙

晚上9時 B組分組賽 阿根廷 1:2 摩洛哥

晚上11時 C組分組賽 埃及 0:0 多明尼加

晚上11時 A組分組賽 畿內亞 1:2 新西蘭

深夜1時 D組分組賽 日本 5:0 巴拉圭

深夜1時 B組分組賽 伊拉克 2:1 烏克蘭

深夜3時 D組分組賽 馬里 1:1 以色列

深夜3時 A組分組賽 法國 3:0 美國

7月27日(星期六)

晚上9時 C組分組賽 多明尼加 1:3 西班牙

晚上9時 B組分組賽 阿根廷 3:1 伊拉克

晚上11時 C組分組賽 烏茲別克 0:1 埃及

晚上11時 B組分組賽 烏克蘭 2:1 摩洛哥

深夜1時 A組分組賽 新西蘭 1:4 美國

深夜1時 D組分組賽 以色列 2:4 巴拉圭

深夜3時 D組分組賽 日本 1:0 馬里

深夜3時 A組分組賽 法國 1:0 畿內亞

7月30日(星期二)

晚上9時 C組分組賽 多明尼加 VS 烏茲別克

晚上9時 C組分組賽 西班牙 VS 埃及

晚上11時 C組分組賽 烏克蘭 VS 阿根廷

晚上11時 B組分組賽 摩洛哥 VS 伊拉克

深夜1時 A組分組賽 美國 VS 畿內亞

深夜1時 A組分組賽 新西蘭 VS 法國

深夜3時 D組分組賽 巴拉圭 VS 馬里

深夜3時 D組分組賽 以色列 VS 日本

8月2日(星期五)

晚上9時 男足8強

晚上11時 男足8強

深夜1時 男足8強

深夜3時 男足8強

8月5日(星期一)

深夜12時 男足4強

深夜3時 男足4強

8月8日(星期四)

晚上11時 男足銅牌戰

8月9日(星期五)

深夜12時 男足金牌戰

巴黎奧運男足直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運,其中HOY TV手機應用程式特別增設4條體育直播頻道,會一場不漏地直播58場賽事。