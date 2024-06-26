巴黎奧運・跳水｜陳芋汐走出全紅嬋下陰影　神級對手煉成更強自己

說起中國現役跳水女將，相信大家第一時間會想起上屆東京奧運震驚世人的全紅嬋。比全紅嬋大兩年的陳芋汐3年前被視為中國跳水新星，但想不到長江後浪來得那麼快，陳芋汐的前浪都未翻起，更年輕的全紅嬋已洶湧而至，以橫空出世的奧運紀錄淹蓋陳芋汐的光芒。

雖然曾經質疑過自己，但陳芋汐堅定地走下去，表現穩步上揚，成為當今唯一能夠威脅全紅嬋的選手，對賽成績更加壓倒了對方。陳芋汐表示很高興擁有一位神級的隊友兼競爭對手，督促她不斷進步，「如果說沒有她（全紅嬋）出現，我可能現在都跳回390（分）了吧」。



中國跳水隊巴黎奧運10人陣容介紹分析 「夢之隊」直播賽程時間表

3年前的東京奧運女子10米台，全紅嬋（右）以震驚世界的表現贏得金牌，陳芋汐（左）得銀牌。（Getty Images）

陳芋汐

年齡：18歲

國籍：中國

今屆參與項目：女子個人10米台、女子雙人10米台

過去奧運佳績：東京奧運女子雙人10米台金牌、個人10米台銀牌



3年前，未滿16歲的陳芋汐志氣滿滿地參加東京奧運，那時她已是世錦賽冠軍，被視為跳水界的亮眼新星。她以初賽首名晉級，但到準決賽，她發現身旁有另一顆更閃亮的新星冒起，她是14歲的全紅嬋。若不是因為東京奧運延期一年，全紅嬋根本未夠年齡參賽。結果，全紅嬋早了一個奧運周期爆發，在決賽一而再跳出令人咋舌的表現，以466.2分打破陳若琳的奧運紀錄，勇奪女子個人10米台金牌。

在2019年，陳芋汐（中）首奪世錦賽金牌。（Getty Images）

回想3年前見證全紅嬋橫空出世，破紀錄封后，陳芋汐說：「那是一個我已經觸及不到的分數了，可能再去說超越到466，那確實不太可能了，但是同時也是給我一種目標，我會更加地去朝着更高的水準去努力吧。」

陳芋汐在東京奧運被全紅嬋搶盡風頭。（Getty Images）

陳芋汐承認在東京奧運個人賽失金，難免失落。她說：「奧運會對於我來說就確實是一種夢想，一種渴望吧。對於巴黎我完全未知，但是會更多地勾起我在東京的回憶吧。（當時）各方面狀態確實不好，就我覺得當時其實我能站上單人的賽場就已經很不錯了。當然已經站上去了，就肯定想去拿這枚金牌嘛。」

連續兩場大賽不敵更年輕的全紅嬋，陳芋汐也曾懷疑過自己。（Getty Images）

東京奧運後，陳芋汐在陝西全運再敗於師妹全紅嬋手下。她說：「其實連輸了兩場，而且都是大賽，然後對自己其實也抱着一個懷疑的態度去接着往下練，就是我能不能再跳回那麼高的水準，我對自己的不確定性有點大，然後呢就稍微有一些動搖。」

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

陳芋汐接受巴黎奧運官網的採訪，由3年前東京奧運講到近期的比賽，還有她的生活與喜好。

面對一而再的失利，陳芋汐堅持下去：「既然你已經選擇回來，那你就堅定地走下去吧。」在新一個奧運周期，她日復日去訓練，有時也會情緒低落。她說：「偶爾會覺得有一點點小崩潰，但是你可能躺在床上會這麼想，但是轉天你去訓練場的時候，一定是打起精神去。我只有說我更加努力地去練好這一堂課，一場一場一堂課，一堂課，這麼拼下來，我才可能得到一點點的進步吧。」

在2022年世錦賽，陳芋汐擊敗全紅嬋得金牌。（Getty Images）

2022年在布達佩斯舉行的世錦賽，證明陳芋汐的苦功沒有白廢，以0.3分之差擊敗全紅嬋得冠軍。「布達佩斯這場比賽確實帶給了我比較大的信心，鼓勵和自信吧。」她說：「就是從布達佩斯開始，我才發現我也是有贏的概率嘛，對自己的目標會更加堅定吧。」

自此，陳芋汐的成績開始壓過全紅嬋，到2023年世錦賽，陳芋汐跳出生涯最佳的457.85分，再次力壓全紅嬋，衛冕成功。在雙人賽，她們是所向無敵的絕世組合，而在個人賽，她們也是兩座被其他選手仰望的高山。

陳芋汐（左）及全紅嬋是10米台雙人賽的無敵組合。（Getty Images）

陳芋汐說：「真的就是無論是從雙人還是從單人上面，雙人當然是想着首先要把同步配好，然後去提高我們倆的整體實力。然後單人的話真的就是不停地（內）卷，我都給自己卷成450（分）了。我那會兒怎麼敢想啊？我記得2019年採訪的時候，問我世錦賽目標時，我說的是430（分）。當時怎麼都不太敢想，我能跳到那麼高的分，也是因為她的出現，不斷地督促我去進步。」

「我也非常感謝小紅（全紅嬋）的出現，不斷激勵我。如果說沒有她出現，我可能現在都跳回390（分）了吧。」

個人賽以外，陳芋汐（右）及全紅嬋將會拍檔出戰雙人賽。（Getty Images）

過去3年的比賽，若有陳芋汐及全紅嬋，她們便會包辦頭兩名。由東京奧運起計，只據國際泳聯記錄的比賽及全運會，兩人12次交手，全紅嬋贏出5次，陳芋汐佔優，贏了7次。這個對賽成績會不會顛覆部分人的印象？

泳池以外，陳芋汐也是一名18歲的尋常少女，喜歡網購，天天都有速遞收。她還有一個文靜的興趣，就是彈琴。她說：「彈琴對於我來說就是一件放鬆的事情，我想彈了，我樂意彈了，我就去摁兩下，我要不想我就不彈，就是這個狀態。我不彈給任何人聽，我只要彈給我自己聽，其實我彈得很爛，我要裝作我彈得很好的樣子，去聆聽自己彈的東西。」

陳芋汐（中）在個人賽的成績已壓過全紅嬋。（Getty Images）

她又積極學英文，儘管有時覺得進度不理想，但也堅持下去，就像她跳水一樣。她在巴黎奧運官網上的訪問說：「很難，非常難，可能學很長一段時間都看不到效果，就會讓自己覺得我是不是白學的。但是其實也在告訴自己，每天就算背一個單詞。10天10個，100天100個，你就這麼努力下去，總有一天其實會有一點用的吧。」

陳芋汐在社交網站分享去年參加世錦賽的照片。（微博）

今年世界盃加拿大站，陳芋汐贏得冠軍，她賽後以英語接受訪問，苦學初有成果，笑言當時比比賽更緊張，「比我跳207還緊張，就是蠻為自己開心的。即便可能我說得並不好，但是我起碼我敢說了」。

18歲的陳芋汐將第二次參加奧運。（Getty Images）

在巴黎奧運，陳芋汐參加兩個項目，分別是個人及雙人10米高台，後者與全紅嬋拍檔。在國際泳聯世界排名，兩人同樣有95分，並列世界排名第一。陳芋汐的目標當然是贏得兩面金牌，她說：「雖然站在這個位置，應該是個挑戰，我就要做好。我就要面對這個挑戰所帶來的一切壓力和困難，半口氣都不能鬆綁。你既然參與了，我就要去把這件事情做好，甚至說做到最好。一切皆有可能。」

陳芋汐及全紅嬋過去交手成績



2024年世界盃總決賽：陳芋汐（443.2）、全紅嬋（410.7）

2024年世界盃加拿大站：陳芋汐（415.35）、全紅嬋（411.45）

2024年世錦賽：全紅嬋（436.25）、陳芋汐（427.8）

2023年杭州亞運：全紅嬋（438.2）、陳芋汐（435.65）

2023年世界盃總決賽：陳芋汐（420.3）、全紅嬋（408.1）

2023年世錦賽：陳芋汐（457.85）、全紅嬋（445.6）

2023年世界盃加拿大站：全紅嬋（458.2）、陳芋汐（438.9）

2023年世界盃中國站：陳芋汐（431.2）、全紅嬋（423.5）

2022年世界盃德國站：陳芋汐（449.85）、全紅嬋（430.45）

2022年世錦賽：陳芋汐（417.25）、全紅嬋（416.95）

2021年全運會：全紅嬋（419.25）、陳芋汐（399.45）

2021年東京奧運：全紅嬋（466.2）、陳芋汐（425.4）

