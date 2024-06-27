馬德里體育會訪港　8月7日友賽傑志　比賽詳情+票價+購票方法

傑志周四（27日）於香港君悅酒店舉行「EDPS 50周年呈獻傑志對馬德里體育會」發布會，公布友賽馬體會的比賽細節與票務安排。



傑志對馬體會的熱身賽將於8月7日晚上8時在香港大球場舉行，公開發售的門票分兩種，正價票票價420港元，特惠票票價120港元，門票7月2日中午12時正於cityline購票通公開發售。另外，傑志亦會把少量門票留作内部認購，票價為640港元。

以上三種門票按票價由高至低，每張門票分別會撥出60元、40元及20元至港超聯賽會青年發展基金，支持旗下所有青訓發展及訓練開支。

馬體會8月訪港。（Getty Images）

基沙文（右）是馬體會最有名氣的球星，他目前正代表法國參與歐國盃。（Getty Images）

馬德里體育會陣中球星最大名當數法國國腳基沙文；而三位阿根廷世界盃冠軍隊成員迪保羅、安祖哥利亞、拿侯爾摩連拿、馬體會隊長高基、前鋒艾華路莫拉達、比利時中場韋素等大牌球員亦會訪港。

傑志表示已獲馬體會官方承諾，即使有隊中球員代表家鄉參與7月15日舉行的歐國盃決賽，該球員也會在8月5日抵港隨隊出戰熱身賽。