馬德里體育會訪港 8月7日友賽傑志 比賽詳情+票價+購票方法
撰文：袁志浩
出版：更新：
傑志周四（27日）於香港君悅酒店舉行「EDPS 50周年呈獻傑志對馬德里體育會」發布會，公布友賽馬體會的比賽細節與票務安排。
傑志對馬體會的熱身賽將於8月7日晚上8時在香港大球場舉行，公開發售的門票分兩種，正價票票價420港元，特惠票票價120港元，門票7月2日中午12時正於cityline購票通公開發售。另外，傑志亦會把少量門票留作内部認購，票價為640港元。
以上三種門票按票價由高至低，每張門票分別會撥出60元、40元及20元至港超聯賽會青年發展基金，支持旗下所有青訓發展及訓練開支。
馬德里體育會陣中球星最大名當數法國國腳基沙文；而三位阿根廷世界盃冠軍隊成員迪保羅、安祖哥利亞、拿侯爾摩連拿、馬體會隊長高基、前鋒艾華路莫拉達、比利時中場韋素等大牌球員亦會訪港。
傑志表示已獲馬體會官方承諾，即使有隊中球員代表家鄉參與7月15日舉行的歐國盃決賽，該球員也會在8月5日抵港隨隊出戰熱身賽。
傑志今夏友賽馬德里體育會 美斯風波後外隊再訪港 下周四開記招港超聯｜傑志宣布陳晉一離隊 外流中超上海申花 IG長文道謝霍啟山：傑志暑假邀外隊訪港 足總精簡架構 取消行政總裁一職黃洋退役不完美告別 堅信傑志捲土重來 承諾來季前返港正式告別黃洋給球迷的話：是時候退役了 對傑志從一而終如《First Love》港超聯︱傑志中鋒金信煜：或因人造草受傷 強調仍渴望比賽望留效港超聯︱傑志3：0南區 伍健提一重要指標預告大變動：來季年青化