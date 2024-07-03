2024巴黎奧運賽程｜各項目比賽時間、開幕禮日程　電視直播指南

巴黎奧運將在7月26日開幕，準備好緊貼直播為運動員打氣了嗎？本文詳列各個項目的賽程、比賽日期和獎牌戰時間，及香港隊重點項目的日期，按照時間睇直播就不怕錯過比賽了。



開幕禮

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）晚上7：30

香港時間：2024年7月27日（星期六）凌晨1：30

巴黎奧運｜開幕禮時間、地點、直播流程一覽 破天荒塞納河上演

閉幕禮

巴黎時間：2024年8月11日晚上9：00

香港時間：2024年8月12日深夜3：00

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

電視直播：

TVB、ViuTV、HOY TV（前稱開電視）、香港電台

ViuTV直播詳情：ViuTV（99台）及ViuTVsix（96台）將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮。99台與96台將分別設《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷全方位直擊奧運。另外，網上平台viu.tv將設17條數碼頻道提供超過2000小時現場直擊和重溫內容。

其他電視台直播詳情待公布。

2021年舉行的東京奧運，男子足球由巴西奪金。（Getty Images）

球類賽程

足球

7月24日至8月10日

男足：分組賽7月24日展開，金牌戰8月9日傍晚6：00（香港時間8月10日凌晨0：00）

女足：分組賽7月25日展開，金牌戰8月10日下午5：00（香港時間晚上11：00）

五人籃球

7月27日至8月11日

男籃：分組賽7月27日展開，金牌戰8月10日晚上9：30（香港時間8月11日凌晨3：30）

女籃：分組賽7月28日展開，金牌戰8月11日下午3：30（香港時間晚上9：30）

三人籃球

7月30日至8月5日

男子及女分組賽7月30日展開

女子金牌戰：8月5日巴黎晚上10：05（香港8月6日凌晨4：05）

男子金牌戰：8月5日巴黎晚上10：35（香港8月6日凌晨4：35）

曲棍球

7月27日至8月8日

男子及女分組賽7月27日展開

男子金牌戰：8月8日晚上7：00（香港8月9日凌晨1：00）

女子金牌戰：8月9日晚上8：00（香港8月10日凌晨2：00）

七人欖球

7月24日至7月30日

男子賽：7月24日展開，金牌戰7月27日晚上7：45 （香港7月28日凌晨1：45）

女子賽：7月28日展開，金牌戰7月30日晚上7：45 （香港7月31日凌晨1：45）

手球

7月25日至8月11日

女子賽：分組賽7月25日展開，金牌戰8月10日巴黎下午3：00 （香港晚上9：00）

男子賽：分組賽7月27日展開，金牌戰8月11日巴黎下午1：30 （香港晚上7：30）

排球

7月27日至8月11日

女子賽：7月28日展開，金牌戰8月10日巴黎下午1：00 （香港晚上7：00）

男子賽：7月27日展開，金牌戰8月11日巴黎下午1：00 （香港晚上7：00）

沙灘排球

7月27日至8月10日

男子及女子初賽：7月27日展開

女子金牌戰：8月9日晚上10：30 （香港8月10日凌晨4：30）

男子金牌戰：8月10日晚上10：30 （香港8月11日凌晨4：30）

高爾夫球

男子賽：8月1至4日（每日早上9：00、香港下午3：00開賽）

女子賽：8月7至10日（每日早上9：00、香港下午3：00開賽）

羽毛球

7月27日至8月5日

分組賽：7月27日展開

混雙金牌戰：8月2日下午4：10（香港晚上10：10）

女雙金牌戰：8月3日下午4：10（香港晚上10：10）

男雙金牌戰：8月4日下午4：10（香港晚上10：10）

女單金牌戰：8月5日上午10：55（香港下午4：55）

男單金牌戰：8月5日下午3：40（香港晚上9：40）

乒乓球

7月27日至8月10日

男女單首圈、64強、混雙16強：7月27日

混雙金牌戰：7月30日下午2：30（香港晚上8：30）

女單金牌戰：8月3日下午2：30（香港晚上8：30）

男單金牌戰：8月4日下午2：30（香港晚上8：30）

男、女團體賽16強：8月5日

男子團體金牌戰：8月9日下午3：00（香港晚上9：00）

女子團體金牌戰：8月10日下午3：00（香港晚上9：00）

網球

7月27日至8月4日

男單、女單、男雙、女雙首圈：7月27日

混雙首圈：7月30日

混雙金牌戰：8月2日晚上7：00（香港8月3日凌晨1：00）

女單、男雙金牌戰：8月3日（時間待定）

男單、女雙金牌戰：8月4日（時間待定）

滑板項目在東京奧運首次成為正式項目，大受歡迎。（Getty Images）

新興項目

霹靂舞

女子賽：8月9日（金牌戰晚上9：23、香港時間8月10日凌晨3：23）

男子賽：8月10日（金牌戰晚上9：23、香港時間8月11日凌晨3：23）

滑板

男子街式：7月27日中午12：00開始，下午5：00決賽（香港傍晚6：00，決賽晚上11：00）

女子街式：7月28日中午12：00開始下午5：00決賽（香港傍晚6：00，決賽晚上11：00）

女子碗池：8月6日下午12：30開始，下午5：30決賽（香港時間傍晚6：30，決賽晚上11：30）

男子碗池：8月7日下午12：30開始，下午5：30決賽（香港時間傍晚6：30，決賽晚上11：30）

運動攀登

8月5至10日

男子抱石賽、難度賽及女子速度攀登：8月5日開始

女子抱石賽、難度賽及男子速度攀登：8月6日開始

女子速度攀登決賽：8月7日

女子速度攀登決賽：8月8日

男子抱石賽及難度賽決賽：8月9日

女子抱石賽及難度賽決賽：8月9日

滑浪

7月27至31日

男子及女子首圈：7月27日

金牌戰：7月31日——男子下午3：34（香港晚上9：34）、女子下午4：15（香港晚上10：15）

張家朗在上屆奧運奪得男子花劍金牌。（資料圖片／高詩琦攝）

武術／搏擊類

劍擊

7月27日至8月4日

7月27日：

女子重劍：首圈早上10：00開始（香港下午4：00）；金牌戰晚上9：30（香港7月28日凌晨3：30）

男子佩劍：（首圈早上10：25開始（香港下午4：25開始）；金牌戰晚上9：55（香港時7月28日凌晨3：55）

7月28日：

女子花劍：首圈早上9：30（香港下午3：30開始）；金牌戰晚上9：45（香港7月29日凌晨3：45）

男子重劍：首圈早上10：00（香港下午4：00開始）；金牌戰晚上10：15（香港7月28日凌晨4：15）

7月29日：

女子佩劍：首圈早上9：30（香港下午3：30開始）；金牌戰晚上9：45（香港7月30日凌晨3：45）

男子花劍：首圈早上9：55（香港時間下午3：55）；金牌戰晚上10：10（香港時間7月30日凌晨4：10）

7月30日：女子重劍團體賽（下午1：30、香港時間晚上7：30開始）

7月31日：男子佩劍團體賽（下午1：30、香港時間晚上7：30開始）

8月1日：女子花劍團體賽（上午11：50、香港時間下午5：50開始）

8月2日：男子重劍團體賽（下午1：30、香港時間晚上7：30開始）

8月3日：女子佩劍團體賽（下午1：00、香港時間晚上7：00開始）

8月4日：男子花劍團體賽（上午11：50、香港時間下午5：50開始）

柔道

7月27日至8月3日

柔道女子48公斤以下（港將王嘉莉參賽）：7月27日早上10：00開始（香港下午4：00）

跆拳道

8月7至10日

跆拳道男子68公斤以下（港將盧蔚豐參賽）：8月8日早上9：00開始（香港下午3：00）

摔跤

8月5日至11日

拳擊

7月27日至8月10日

已退役的李慧詩上屆仍有出戰奧運，並奪得爭先賽銅牌。（Getty Images）

單車

公路單車

女子個人計時賽：7月27日下午2：30（香港晚上8：30）

男子個人計時賽：7月27日下午4：34（香港晚上10：34）

男子個人公路賽（港隊將出戰）：8月3日早上11：00（香港下午5：00）

女子個人公路賽（港隊將出戰）：8月4日下午2：00（香港晚上8：00）

場地單車

8月5至11日

女子全能賽（港隊將出戰）：8月11日早上11：00開始（香港下午5：00）

山地單車

女子賽：7月28日下午2：10（香港晚上8：10）

男子賽：7月29日下午2：10（香港晚上8：10）

小輪車競速

8月1至2日

自由式小輪車

7月30至31日

何詩蓓上屆奧運奪得兩面銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

水上運動

游泳

7月27至8月4日

港隊獲資格的項目：

7月27日：女子4X100米自由泳初賽及決賽、女子400米自由泳決賽

7月28日：女子100米蛙泳初賽及半決賽、女子200米自由泳初賽及半決賽

7月29日：女子100米蛙泳決賽、女子200米自由泳決賽

7月30日：女子100米自由泳初賽及半決賽

7月31日：女子100米自由泳決賽

8月1日：女子200米背泳初賽及半決賽、男子50米自由泳初賽及半決賽

8月2日：男子50米自由泳決賽、女子200米背泳決賽

8月3日：女子50米自由泳初賽及半決賽、女子4X100米混合泳接力初賽

8月4日：女子50米自由泳決賽、女子4X100米混合泳接力決賽

馬拉松游泳

女子10公里：8月8日早上7：30（香港下午1：30）

男子10公里：8月9日早上7：30（香港下午1：30）

跳水

7月27日至8月10日

韻律泳

8月5至10日

水球

7月27日至8月11日

女子：分組賽7月27日開始、金牌戰8月10日下午3：35（香港晚上9：35）

男子：分組賽7月28日開始、金牌戰8月11日下午2：00（香港晚上8：00）

帆船

7月28至8月8日

港隊參賽項目：

女子及男子風帆：7月28日開始、8月2日奬牌戰

帆船男子49人級：7月28日開始、8月1日奬牌戰

男子ILCA 7單人帆船：8月1日開始、8月7日奬牌戰

賽艇

7月27至8月3日

男子單人雙槳艇（港將趙顯臻參賽）

初賽：7月27日上午9：00（香港下午3：00）

復活賽：7月28日上午9：36（香港下午3：36）

決賽A（獎牌戰）：8月3日上午10：30（香港下午4：30）

皮划艇激流回旋

7月27日至8月5日

皮划艇靜水

8月6至10日

傑祖基為東京奧運男子全馬金牌得主。（Getty Images）

傳統項目

田徑

8月1至11日

女子100米決賽：8月3日晚上9：20（香港8月4日凌晨3：20）

男子100米決賽：8月4日晚上9：55（香港8月5日凌晨3：55）

男子馬拉松：8月10日早上8：00（香港下午2：00）

女子馬拉松：8月11日早上8：00（香港下午2：00）

三項鐵人

7月30日：男子個人賽（早上8：00，香港下午2：00）——港將伍泰龍參賽

7月31日：女子個人賽（早上8：00，香港下午2：00）

8月5日：混合接力賽（早上8：00，香港下午2：00）

現代五項

8月8至11日

射箭

7月25日、28日至8月4日

射擊

7月27日至8月5日

馬術

7月27日至8月6日

競技體操

7月27日至8月5日（港將石偉雄將出戰男子跳馬）

跳馬決賽：8月4日下午4：25（香港時間晚上10：25）

藝術體操

8月8日至10日

彈網

8月2日

舉重

8月7日至11日