中國17歲羽毛球小將亞青賽突暈倒猝逝 「失去了一位天才選手」
撰文：趙子晉
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在印尼舉行的羽毛球亞青混合團體賽，中國17歲男單小將張志杰突然暈倒，倒地後在地上抽搐，其後送院急救，延至晚上不治。
亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體分組賽，中國隊與日本隊碰頭，17歲的張志杰負責第三場的男子單打。首局與日本球手川野壽真戰至11：11時，準備接發時突然倒地，然後在地上抽搐，在場的教練與球證隨即找醫護人員，並立即送往醫院急救。
亞洲羽毛球聯會及印尼羽協在周日（30日）晚上發聲明，表示張志杰在晚上11時20分搶救不治，同時向張的家人及中國羽毛球總會致意深切慰問，並稱「世界羽壇失去了一位天才球手」。
聲明中表示，當張志杰在暈倒後，在場的醫療人員立即到場，強調在2分鐘內把他送往醫院。在微博流傳一則貼文，聲稱是張志杰的胞姊，直指張經過等待才獲急救，與大會的說法有出入。
「我該如何接受，這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件以致的最糟糕結果，看直播時看着他（張志杰）倒地，中間抽搐了幾下，更曾經抬起頭，但經過漫長的等待之後醫護人員才趕到。」
張志杰胞姊表示意外發生後，一直聯絡教練，直至晚上9時半才聯絡到，當時得知是希望轉院治療，想不到下一則已是離世的消息，她更反駁大會的聲明：「你說第一時間就救助了，你說當地的醫療條件太差了，我還是不能接受。」
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