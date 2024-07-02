歐國盃｜C朗拿度險當罪人淚灑球場　十二碼自我救贖求球迷原諒

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）淚灑球場，在歐國盃十六強的葡萄牙對斯洛文尼亞，戰至加時，葡軍獲得十二碼，隊長C朗操刀，被對方門將奧比歷撲出。39歲的C朗十分失望及懊惱，更加留下男兒淚，要由隊友安慰。

踢完120分鐘後，葡萄牙及斯洛文尼亞仍然未有紀錄，進入互射十二碼階段。在加時「宴客」的C朗再勇敢承擔責任，代表葡萄牙主射第一輪，一射入網，之後向球迷做出道歉動作，希望球迷原諒他在加時射失。在門將迪奧高哥斯達神勇表現下，葡萄牙在互射十二碼以3：0擊敗斯洛文尼亞晉級八強，將會遇上法國。



C朗在加時射失十二碼十分懊惱。（Getty Images）

C朗在加時上半場完結後哭成淚人。（Getty Images）

C朗要由一眾隊友安慰。（Getty Images）

C朗賽後仍然激動，他說：「一開始是失望悲傷，最後結局是開心喜悅。這就是足球，難以解釋的時刻。」

對於在完加時上半場前射失十二碼，C朗說：「球隊獲得十二碼，有一個領先的機會，但我錯失了。奧比歷作出了一個好撲救。我之後一定會翻看那球十二碼，我不知自己射得好還是射得差。我整年都未射失過一球，但在我最需要射入的一次，奧比歷撲出了。」射失十二碼後，加時上半場完結，C朗哭成淚人，多名葡萄牙球員圍住他、安慰他。

雖然在加時射失過，但去到互射十二碼階段，C朗還是代表葡萄牙第一個站上十二碼點。他說：「無論失敗與否，我都會為葡萄牙國家隊的球衣盡最大的努力。我一生都會這樣做，我已經這樣做了20年，正如你所看到的，我（在加時）射失了十二碼，但我想在互射十二碼第一個操刀。

「因為當隊長必須承擔責任時，我必須承擔責任。你不能害怕，我從不害怕面對事情，有時我做得對，有時我做得不對，但你永不會在我身上聽到放棄。」

葡萄牙今場佔68%控球，射門有20次，其中5次中目標，而斯洛文尼亞則有10次埋門，2次中目標。在互射十二碼階段，C朗、般奴費南迪斯及貝拿度施華命中，迪奧高哥斯達連救斯洛文尼亞3球，領葡萄牙以3：0勝出。C朗以39歲147日成為歐國盃史上在互射十二碼階段入波的最年長球員。

C朗在互射十二碼入波後，向球迷做出道歉手勢。（Getty Images）

C朗在互射十二碼入波後，向球迷做出道歉手勢。（Getty Images）

對於葡萄牙晉級八強，C朗說：「我認為葡萄牙是實至名歸的，因為我們更有優勢。斯洛文尼亞幾乎全場防守。今場是很難踢的，整支球隊都值得慶祝，尤其是我們的門將，他作出了3個非常好的撲救。」

C朗續說：「葡萄牙一直是優勢的一方，努力施壓，但不知什麼原因，一直入不到波。考慮所有因素，我們踢得很較好，我們值得晉身八強。」

「我們仍然很興奮，想去好好享受比賽，帶給球迷一些歡樂及幸福，這就是我們的人生，也是我們活着的方式。」

葡萄牙晉級八強後會對法國，若再過一關，四強就會面對西班牙及德國的勝方。