巴黎奧運｜女子足球賽程時間表 4強上演 美國德國爭入決賽
巴黎奧運2024焦點項目之一，女子足球將會在香港時間2024年7月25日晚上11時開始，金牌戰則是在8月10日晚上11時。賽事來到4強階段，香港時間8月7日凌晨，美國將撼德國爭入決賽，另一戰線則是愷界盃冠軍西班牙鬥巴西。
巴黎奧運女子足球八強隊伍：法國（A組首名）、加拿大（A組次名）、哥倫比亞（A組第三名）、美國（B組首名）、德國（B組次名）、西班牙（C組首名）、日本（C組次名）、巴西（C組第三名）
巴黎奧運女足賽制
今次巴黎奧運共有12支球隊參賽，共分成3組進行單循環賽。分組賽完結後，每組前兩名自動晉級，加上2支最佳第三名球隊，共8隊展開下輪淘汰賽。
若分組賽結束後同分，會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分數，若仍無法分出勝負，則會以抽籤決定。
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巴黎奧運女足分組形勢
A組：法國、哥倫比亞、加拿大、新西蘭
B組：美國、贊比亞、德國、澳洲
C組：西班牙、日本、尼日利亞、巴西
巴黎奧運女足焦點球星
法國：連拿特（Wendie Renard）
加拿大：佐敦凱迪瑪（Jordyn Huitema）
巴西：瑪達（Marta）
日本：長谷川唯（Yui Hasegawa）
日本：長野風花（Fuka Nagano）
巴黎奧運女足賽程2024
女足分組賽由2024年7月25日晚上11時開始，淘汰賽會在8月3日晚上9時開始，銅牌戰將於8月9日晚上舉行，金牌戰則為8月10日晚上11時。
7月25日（星期四）
晚上11時 C組分組賽 西班牙 2:1 日本
晚上11時 A組分組賽 加拿大 2:1 新西蘭
深夜1時 C組分組賽 尼日利亞 0:1 巴西
深夜1時 B組分組賽 德國 3:0 澳洲
深夜3時 A組分組賽 法國 3:2 哥倫比亞
深夜3時 B組分組賽 美國 3:0 贊比亞
7月28日（星期日）
晚上11時 C組分組賽 巴西 1:2 日本
晚上11時 A組分組賽 新西蘭 0:2 哥倫比亞
深夜1時 C組分組賽 西班牙 1:0 尼日利亞
深夜1時 B組分組賽 澳洲 6:5 贊比亞
深夜3時 A組分組賽 法國 1:2 加拿大
深夜3時 B組分組賽 美國 4:1 德國
7月31日（星期三）
晚上11時 C組分組賽 日本 3:1 尼日利亞
晚上11時 C組分組賽 巴西 0:2 西班牙
深夜1時 B組分組賽 贊比亞 1:4 德國
深夜1時 B組分組賽 澳洲 1:2 美國
深夜3時 A組分組賽 新西蘭 1:2 法國
深夜3時 A組分組賽 哥倫比亞 0:1 加拿大
8月3日（星期六）
晚上9時 美國 1:0 日本
晚上11時 西班牙 2(4):2(2) 哥倫比亞
深夜1時 加拿大 0(2):0(4) 德國
深夜3時 法國 0:1 巴西
8月6日（星期二）
深夜12時 美國/日本 vs 加拿大/德國
深夜12時 西班牙/哥倫比亞 vs 法國/巴西
8月9日（星期五）
晚上9時 女足銅牌戰
8月10日（星期六）
晚上11時 女足金牌戰
巴黎奧運女足直播安排
香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播女足比賽。
巴黎奧運女足比賽場地
馬賽、里昂、巴黎、波爾多、南特、尼斯及聖但尼國家球場。