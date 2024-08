巴黎奧運｜女子足球賽程時間表　8強上演　8.3黃金時間睇美日大戰

巴黎奧運2024焦點項目之一,女子足球將會在香港時間2024年7月25日晚上11時開始,金牌戰則是在8月10日晚上11時。在8月3日,將會舉行4場女足八強比賽,其中一支冠軍熱門美國會在8月3日晚上9時對日本,另一支熱門西班牙則於11時鬥哥倫比亞。



加拿大女足雖然因無人機偷看敵情風波被扣6分,但她們三戰全勝,扣分後仍以3分獲A組次名晉級。(路透社)

巴黎奧運女子足球八強隊伍:法國(A組首名)、加拿大(A組次名)、哥倫比亞(A組第三名)、美國(B組首名)、德國(B組次名)、西班牙(C組首名)、日本(C組次名)、巴西(C組第三名)

美國女足在分組賽3戰全勝,以B組首名入八強,被視為冠軍大熱。(路透社)

巴黎奧運女足賽制

今次巴黎奧運共有12支球隊參賽,共分成3組進行單循環賽。分組賽完結後,每組前兩名自動晉級,加上2支最佳第三名球隊,共8隊展開下輪淘汰賽。

巴黎奧運女足比賽將在香港時間7月25日晚上展開。(Getty Images)

若分組賽結束後同分,會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分數,若仍無法分出勝負,則會以抽籤決定。

巴黎奧運女足分組形勢

A組:法國、哥倫比亞、加拿大、新西蘭

B組:美國、贊比亞、德國、澳洲

C組:西班牙、日本、尼日利亞、巴西



東道主法國女足主教練蘭納(Herve Renard),曾經帶領沙特阿拉伯男足在卡塔爾世界盃擊敗當屆冠軍阿根廷。(Getty Images)

巴黎奧運女足焦點球星

法國女足隊長連拿特(Wendie Renard)。(Getty Images)

法國:連拿特(Wendie Renard)

加拿大主將佐敦凱迪瑪(Jordyn Huitema)。(Getty Images)

加拿大:佐敦凱迪瑪(Jordyn Huitema)

巴西傳奇老將瑪達(Marta)。(Getty Images)

巴西:瑪達(Marta)

日本女足中場重點長谷川唯(Yui Hasegawa)。(Getty Images)

日本:長谷川唯(Yui Hasegawa)

日本女足中場長野風花(Yui Hasegawa)。(Getty Images)

日本:長野風花(Fuka Nagano)

巴黎奧運女足賽程2024

女足分組賽由2024年7月25日晚上11時開始,淘汰賽會在8月3日晚上9時開始,銅牌戰將於8月9日晚上舉行,金牌戰則為8月10日晚上11時。

7月25日(星期四)

晚上11時 C組分組賽 西班牙 2:1 日本

晚上11時 A組分組賽 加拿大 2:1 新西蘭

深夜1時 C組分組賽 尼日利亞 0:1 巴西

深夜1時 B組分組賽 德國 3:0 澳洲

深夜3時 A組分組賽 法國 3:2 哥倫比亞

深夜3時 B組分組賽 美國 3:0 贊比亞

7月28日(星期日)

晚上11時 C組分組賽 巴西 1:2 日本

晚上11時 A組分組賽 新西蘭 0:2 哥倫比亞

深夜1時 C組分組賽 西班牙 1:0 尼日利亞

深夜1時 B組分組賽 澳洲 6:5 贊比亞

深夜3時 A組分組賽 法國 1:2 加拿大

深夜3時 B組分組賽 美國 4:1 德國

7月31日(星期三)

晚上11時 C組分組賽 日本 3:1 尼日利亞

晚上11時 C組分組賽 巴西 0:2 西班牙

深夜1時 B組分組賽 贊比亞 1:4 德國

深夜1時 B組分組賽 澳洲 1:2 美國

深夜3時 A組分組賽 新西蘭 1:2 法國

深夜3時 A組分組賽 哥倫比亞 0:1 加拿大

8月3日(星期六)

晚上9時 美國 vs 日本

晚上11時 西班牙 vs 哥倫比亞

深夜1時 加拿大 vs 德國

深夜3時 法國 vs 巴西

8月6日(星期二)

深夜12時 美國/日本 vs 加拿大/德國

深夜12時 西班牙/哥倫比亞 vs 法國/巴西

8月9日(星期五)

晚上9時 女足銅牌戰

8月10日(星期六)

晚上11時 女足金牌戰

澳洲女足大軍日前公布名單,主將卡爾因傷未能征戰。(Getty Images)

巴黎奧運女足直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運,相信會有電視台直播女足比賽。

日本女足力爭金牌。(Getty Images)

巴黎奧運女足比賽場地

馬賽、里昂、巴黎、波爾多、南特、尼斯及聖但尼國家球場。