巴黎奧運｜女子足球賽程時間表分組抽籤　巴西女球王瑪達6戰奧運

巴黎奧運焦點項目之一，女子足球將會在香港時間7月25日晚上11時開始，金牌戰則是在8月10日晚上11時。



巴黎奧運女足賽制

今次巴黎奧運共有12支球隊參賽，共分成3組進行單循環賽。分組賽完結後，每組前兩名自動晉級，加上2支最佳第三名球隊，共8隊展開下輪淘汰賽。

巴黎奧運女足比賽將在香港時間7月25日晚上展開。（Getty Images）

若分組賽結束後同分，會按順序計算得失球、入球、對賽成績、對賽入球及公平競技分數，若仍無法分出勝負，則會以抽籤決定。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運女足分組形勢

A組：法國、哥倫比亞、加拿大、新西蘭

B組：美國、贊比亞、德國、澳洲

C組：西班牙、日本、尼日利亞、巴西



東道主法國女足主教練蘭納（Herve Renard），曾經帶領沙特阿拉伯男足在卡塔爾世界盃擊敗當屆冠軍阿根廷。（Getty Images）

巴黎奧運女足焦點球星

法國女足隊長連拿特（Wendie Renard）。（Getty Images）

法國：連拿特（Wendie Renard）

加拿大主將佐敦凱迪瑪（Jordyn Huitema）。（Getty Images）

加拿大：佐敦凱迪瑪（Jordyn Huitema）

巴西傳奇老將瑪達（Marta）。（Getty Images）

巴西：瑪達（Marta）

日本女足中場重點長谷川唯（Yui Hasegawa）。（Getty Images）

日本：長谷川唯（Yui Hasegawa）

日本女足中場長野風花（Yui Hasegawa）。（Getty Images）

日本：長野風花（Fuka Nagano）

巴黎奧運女足賽程

女足分組賽由7月25日晚上11時開始，淘汰賽會在8月3日晚上9時開始，銅牌戰將於8月9日晚上舉行，金牌戰則為8月10日晚上11時。

7月25日（星期四）

晚上11時 C組分組賽 西班牙 VS 日本

晚上11時 A組分組賽 加拿大 VS 新西蘭

深夜1時 C組分組賽 尼日利亞 VS 巴西

深夜1時 B組分組賽 德國 VS 澳洲

深夜3時 A組分組賽 法國 VS 哥倫比亞

深夜3時 B組分組賽 美國 VS 贊比亞

7月28日（星期日）

晚上11時 C組分組賽 巴西 VS 日本

晚上11時 A組分組賽 新西蘭 VS 哥倫比亞

深夜1時 C組分組賽 西班牙 VS 尼日利亞

深夜1時 B組分組賽 澳洲 VS 贊比亞

深夜3時 A組分組賽 法國 VS 加拿大

深夜3時 B組分組賽 美國 VS 德國

7月31日（星期三）

晚上11時 C組分組賽 日本 VS 尼日利亞

晚上11時 C組分組賽 巴西 VS 西班牙

深夜1時 B組分組賽 贊比亞 VS 德國

深夜1時 B組分組賽 澳洲 VS 美國

深夜3時 A組分組賽 新西蘭 VS 法國

深夜3時 A組分組賽 哥倫比亞 VS 加拿大

8月3日（星期六）

晚上9時 女足8強

晚上9時 女足8強

深夜1時 女足8強

深夜1時 女足8強

8月6日（星期二）

深夜12時 女足4強

深夜12時 女足4強

8月9日（星期五）

晚上9時 女足銅牌戰

8月10日（星期六）

晚上11時 女足金牌戰

澳洲女足大軍日前公布名單，主將卡爾因傷未能征戰。（Getty Images）

巴黎奧運女足直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播女足比賽。

日本女足力爭金牌。（Getty Images）

巴黎奧運女足比賽場地

馬賽、里昂、巴黎、波爾多、南特、尼斯及聖但尼國家球場。