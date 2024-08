巴黎奧運｜男子籃球賽程時間表　美國夢幻隊連勝　下場對波多黎各

巴黎奧運焦點項目之一,被稱為美國夢幻隊的美國男籃,首場分組賽以110:84擊敗塞爾維亞,到第二場則以103:86擊敗非洲奇兵波多黎各,兩連勝肯定晉級。美國下一場分組賽會對波多黎各,在香港時間8月3日晚上上演。美國男籃陣容強大,粒粒皆星,包括有NBA球星勒邦占士、杜蘭特、居里、安東尼戴維斯及泰譚。



美國男籃有「大帝」勒邦占士領軍。(Getty Images)

美國男籃代表杜蘭特。(Getty Images)

巴黎奧運2024男籃賽程/賽果

男子分組賽將於香港時間7月27日下午5時開始,8強會在8月6日開始,金牌戰則為8月10日深夜3時30分。

7月27日(星期六)

下午5時 A組分組賽 澳洲 92:80 西班牙

晚上7時30分 B組分組賽 德國 97:77 日本

晚上11時15分 B組分組賽 法國 78:66 巴西

深夜3時 A組分組賽 希臘 79:86 加拿大

7月28日(星期日)

下午5時 C組分組賽 南蘇丹 90:79 波多黎各

晚上11時15分 C組分組賽 塞爾維亞 84:110 美國

7月30日(星期二)

下午5時 A組分組賽 西班牙 84:77 希臘

晚上7時30分 A組分組賽 加拿大 93:83 澳洲

晚上11時15分 B組分組賽 日本 90:94 法國

深夜3時 B組分組賽 巴西 86:73 德國

7月31日(星期三)

晚上11時15分 C組分組賽 波多黎各 66:107 塞爾維亞

深夜3時 C組分組賽 美國 103:86 南蘇丹

8月2日(星期五)

下午5時 B組分組賽 日本 Vs 巴西

晚上7時30分 A組分組賽 澳洲 Vs 希臘

晚上11時15分 A組分組賽 加拿大 Vs 西班牙

深夜3時 B組分組賽 法國 Vs 德國

8月3日(星期六)

晚上11時15分 C組分組賽 波多黎各 Vs 美國

深夜3時 C組分組賽 塞爾維亞 Vs 南蘇丹

8月6日(星期二)

下午5時 男子8強

晚上8時30分 男子8強

深夜2時 男子8強

深夜3時30分 男子8強

8月8日(星期四)

晚上11時30分 男子4強

深夜3時 男子4強

8月10日(星期六)

下午5時 男子銅牌戰

深夜3時30分 男子金牌賽

巴黎奧運2024男籃賽制

今次巴黎奧運共有12支球隊參賽,共分成三組進行單循環賽。分組賽完結後,每組前兩名進入8強淘汰賽,並有兩組的最佳第三名能夠晉級。

若分組賽結束後同分,會按順序計算得失球、得分及FIBA排名來決定名次。

巴黎奧運2024男籃分組形勢

A組:澳洲、希臘、加拿大、西班牙

B組:法國、德國、日本、巴西

C組:塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各、美國



巴黎奧運2024男籃焦點球星

每屆奧運男籃賽事,美國的「夢幻隊」都為焦點,今次最大賣點,是「咖哩」史提芬居里首次參賽。不過原先入選的快艇球員尼納特(Kawhi Leonard)已宣布因傷退隊,改由剛替塞爾特人贏得今屆NBA總冠軍的戴歷韋特(Derrick White)頂替。

史提芬居里曾代表美國贏過兩次籃球世界盃冠軍,不過未參加過奧運。(Getty Images)

後衛:

史提芬居里(Stephen Curry)

戴雲卜克(Devin Booker)

安東尼愛華士(Anthony Edwards)

賀里迪(Jrue Holiday)

哈利貝頓(Tyrese Haliburton)



前鋒:

勒邦占士(LeBron James)

杜蘭特(Kevin Durant)

尼納特(Kawhi Leonard)

泰譚(Jayson Tatum)



中鋒:

艾比迪(Joel Embiid)

安東尼戴維斯(Anthony Davis)

艾迪巴約(Bam Adebayo)



勒邦占士(左)與杜蘭特(右),再次隨隊征戰奧運。(資料圖片/Getty Images)

除美國隊外,近年NBA亦有不少歐洲球星,例如塞爾維亞的祖傑(Nikola Jokic)、法國的雲班耶馬(Victor Wembanyama)、以及加拿大的基捷斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)等,希臘的「字母哥」艾迪杜高普(Giannis Antetokounmpo)同樣領軍出戰。

巴黎奧運2024男籃直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運,相信會有電視台直播男籃比賽。