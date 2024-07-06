歐國盃｜C朗最後一舞八強遺憾出局　老拍檔比比難忍男兒淚

撰文：顏銘輝
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完結歐國盃旅程。他帶領的葡萄牙在歐國盃八強與法國戰至互射十二碼，儘管C朗首輪主射入網，但隊友祖奧菲歷斯在第三輪中柱射失，令葡萄牙以3：5不敵法國，無緣四強。
39歲的C朗破紀錄六度參加歐國盃，他早前表示今屆是他最後一屆參賽。回顧他的今屆賽事，5場比賽沒有入球，分組賽對土耳其交出1次助攻，十六強對斯洛文尼亞一戰加時射失十二碼。在兩場淘汰賽，C朗皆踢足120分鐘到互射十二碼，在兩次互射十二碼，C朗皆為葡萄牙主射首輪並射入。

由2004踢到2024，C朗破紀錄成為首位6戰歐國盃的球員。在今屆賽事，39歲的C朗仍是葡萄牙正選，首場分組賽踢足90分鐘，葡軍以2：1力克捷克。第二場分組賽，C朗再次踢足，並無私地助攻般奴費南迪斯入波，助球隊以3：0輕取土耳其，兼提早一輪晉級。在第三輪分組賽對格魯吉亞，葡萄牙以0：2敗陣，C朗踢到66分鐘被換離場。

在十六強對斯洛文尼亞，C朗踢足120分鐘，在完加時上半場前，葡萄牙博到十二碼，可惜C朗射失，在加時半場休息期間，他也不禁落淚。兩隊要戰至互射十二碼。儘管剛剛射失，但C朗立即面對心魔，主射首輪一射入網，助葡萄牙互射十二碼淘汰對手，打入八強。

八強對法國再次來到互射十二碼的時刻，C朗代表葡萄牙主射第一輪。（Getty Images）
C朗一射入網。（Getty Images）

在八強對法國，C朗又一次踢足120分鐘，戰至最後互射十二碼，C朗首輪射入，可惜這次落敗，未能更進一步，亦為C朗20年的歐國盃旅程寫上句號。賽後，與C朗征戰多年的41歲中堅比比不禁落淚，C朗與他擁抱及安慰他。

C朗今屆總共踢了486分鐘，23次埋門9次中目標，沒有入球，交出1次助攻，5戰跑動距離合共49.64公里，平均每場走9.4公里。

【C朗球員生涯歐國盃成績】

2004（19歲）：亞軍
2008（23歲）：8強
2012（27歲）：4強
2016（31歲）：冠軍
2021（36歲）：16強
2024（39歲）：8強

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