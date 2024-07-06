歐國盃｜法國靠兩大武器晉級四強欠霸氣　麥巴比加時離場以冰敷鼻

法國在今屆歐國盃闖入四強，將會遇上西班牙。今屆法國的晉級全靠兩大武器：烏龍球及十二碼。在過去5場比賽，法國未曾在生波情況下靠自己球員入波。

法國主將基利安麥巴比延續低沉狀態，仍未取得今屆首個生波入球，今仗八強對葡萄牙5次埋門均無功，到加時更出現疲態被換走，回到後備席時以冰袋敷鼻。他在首場分組賽鼻部受傷，之後要戴上面罩上陣。



在八強對葡萄牙，法國隊長麥巴比戴上面罩正選披甲，全場5次攻門，2次中目標，仍然未找到他今屆首個生波入球。麥巴比今屆暫時只入1球，在分組賽對波蘭射入十二碼。原本以為麥巴比今仗會踢足至互射十二碼，但他在加時半場被換走，之後坐在後備席以冰袋敷鼻。

法國主帥迪甘斯賽後解釋換走麥巴比：「他明顯地很累，這並不容易的。在加時上半場，我見到他的表現掙扎，讓他繼續留在場上也沒有意思，即使他是我們的十二碼劊子手。調生力軍上陣也是一件幾正常的事。」

法國今場八強與葡萄牙踢足120分鐘仍是0：0，雖然沒有麥巴比射十二碼，但法國在互射十二碼5射全中，以5：3淘汰對手晉級。雖然法國闖入四強，但整屆賽事說不上有霸氣，至今連一球由自己人射入的生波入球也沒有。

在第一輪分組賽，法國憑對方球員密斯米利安韋伯擺烏龍，得以1：0擊敗奧地利。在第二輪分組賽，法國以0：0賽和荷蘭。在第三輪分組賽，法國靠基利安麥巴比射入十二碼，以1：1賽和波蘭，小組次名晉級淘汰賽。

在十六強，烏龍球又「挺身而出」幫法國贏波。在尾段，法國的射門省中維頓漢入網，靠維頓漢的烏龍球，法國以1：0小勝比利時晉級。在今場八強，法國與葡萄牙踢足120分鐘仍然互無紀錄，到互射十二碼5射全中，得以5：3晉級四強。