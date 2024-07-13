巴黎奧運｜羽毛球賽程時間表　分組名單出爐　鄧謝配再鬥老對手

羽毛球是巴黎奧運的焦點之一，羽毛球將在7月27日起﹑一連10日上演，決出5面金牌誰屬。港隊今屆一共獲得4個資格，當中上屆東京奧運「梗頸四」的混雙組合鄧俊文／謝影雪再度出戰，再爭獎牌。



巴黎奧運羽毛球分組名單

巴黎奧運羽毛球分組周五（12日）進行，除了男雙外，其餘4個項目全數進行分組抽籤。港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪抽中與日本的老對手渡邊勇大／東野有紗，及中華台北組合葉宏蔚／李佳馨同組。

港隊女雙的楊雅婷／楊霈霖則抽靚籤，除了中國組合外，與美國及保加利亞組合同組，爭奪晉級有望。賽前豪言爭金的李卓耀，分組賽先要過台灣名將周天成這一關；女單的盧善恩則與泰國及巴西球手同組。

男子單打



A組：石宇奇（中國）﹑奧普迪（蘇里南）﹑托迪（意大利）

C組：韋迪辛（泰國）﹑科利約寧（芬蘭）﹑保羅（毛里求斯）

D組：西本拳太（日本）﹑柏納寧（哈薩克）﹑楊燦（加拿大）

E組：安頓臣（丹麥）﹑達維查約（阿塞拜疆）﹑費利蒙（奧地利）

G組：李梓嘉（馬來西亞）﹑尼達辛格（斯里蘭卡）﹑阿維安（西班牙）

H組：真庭（印尼）﹑波波夫（法國）﹑舒之顯（美國）

I組：周天成（中華台北）﹑李卓耀（香港）﹑加里度（墨西哥）

J組：奈良岡功大（日本）﹑全奕陳（韓國）﹑哥爾奧（巴西）

K組：普蘭奈（印度）﹑黎德發（越南）﹑洛夫（德國）

L組：基斯迪（印尼）﹑辛勒施亞（印度）﹑哥頓（危地馬拉）﹑卡拉基（比利時）

M組：駱建佑（新加坡）﹑簡古拉（薩爾瓦多）﹑勞達（捷克）

N組：李詩灃（中國）﹑觀斯（瑞士）﹑奧比約利（尼日利亞）

P組：安賽龍（丹麥）﹑阮日（愛爾蘭）﹑施伯文（以色列）﹑達哈爾（尼泊爾）



女子單打



A組：安洗瑩（韓國）、齊雪菲（法國）、納班杜娃（保加利亞）

C組：山口茜（日本）、李文珊（加拿大）、德塔圖薩（緬甸）

D組：革通（泰國）、盧善恩（香港）、韋菈（巴西）

E組：戴資穎（中華台北）、拉查諾（泰國）、譚蓮妮（比利時）

G組：東宗（印尼）、絲雅比高娃（捷克）、布洛娃（烏克蘭）

H組：金佳恩（韓國）、吳堇溦（馬來西亞）、史高絲（南非）

I組：楊佳敏（新加坡）、盧迪克（毛里求斯）、雅華莉花花（難民隊）

J組：大堀彩（日本）、伊吉特（土耳其）、卡斯特露（秘魯）

K組：張蓓雯（美國）、阮垂玲（越南）、何羨儒（澳洲）

L組：馬蓮（西班牙）、施達特曼（瑞士）、達拉克（愛爾蘭）

M組：仙杜（印度）、古芭（愛沙尼亞）、阿卜杜拉拉扎克（馬爾代夫）

N組：何冰嬌（中國）、姫摩（英國）、凱莎（阿塞拜疆）

P組：陳雨菲（中國）、比列治菲特（丹麥）、李怡逢（德國）



混合雙打



A組：鄭思維／黃雅瓊（中國）﹑金元昊／鄭娜銀（韓國）﹑捷基爾／迪蕾（法國）韋華迪／文達迪（印尼）

B組：徐承宰／蔡侑玎（韓國）﹑普亞華蘭魯羅／泰拉坦娜齊（泰國）﹑達比寧／比克（荷蘭）﹑K.馬梅利／T.馬梅利（阿爾及利亞）

C組：渡邊勇大／東野有紗（日本）﹑鄧俊文／謝影雪（香港）﹑葉宏蔚／李佳馨（中華台北）﹑基斯甸臣／寶耶（丹麥）

D組：馮彥哲／黃東萍（中國）﹑陳堂傑／杜依蔚（馬來西亞）﹑許永凱／陳薇涵（新加坡）﹑邱愷翔／加爾（美國）



女子雙打



A組：陳清晨／賈一帆（中國）﹑松本麻佑／永原和可那（日本）﹑拉馬丹提／阿比恩尼（印尼）﹑陳康樂／蒂娜（馬來西亞）

B組：劉聖書／譚寧（中國）﹑G.絲托伊娃／S.絲托伊娃（保加利亞）﹑楊雅婷／楊霈霖（香港）﹑許忻霏／許怡霏（美國）

C組：志田千陽／松山奈未（日本）﹑金昭映／孔熙容（韓國）﹑卡斯度／蓬納帕（印度）﹑于亞杰／瑪帕莎（澳洲）

D組：白荷娜／李紹希（韓國）﹑Jongkolphan Kititharakul／Rawinda Prajongjai（泰國）﹑蘭伯特／安坦（法國）﹑Maiken Fruergaard／Sara Thygesen（丹麥）



香港羽毛球隊今屆共有6名運動員出戰奧運。（黃寶瑩攝）

香港隊在今屆巴黎奧運取得4個資格，李卓耀與盧善恩分別出戰男﹑女子單打；楊雅婷／楊霈霖取得女雙席位；鄧俊文／謝影雪則第二次合作出戰奧運會。

「鄧謝配」上屆東京奧運在銅牌戰憾負，與獎牌擦身而過，兩人明言今屆是最後一舞，當然希望登上頒獎台有個完美的結局，這對港隊混雙組合現時世界排名第7，他們在2024年狀態不俗，在德國公開賽奪冠﹑今年合共5次至少打入8強，「鄧謝配」無疑是港隊的獎牌希望之一。

巴黎奧運．羽毛球︱謝影雪鄧俊文再衝獎牌 放下包袱珍惜最終章

「鄧謝配」上屆奧運僅得第四名，今屆繼續衝擊獎牌。（黃寶瑩攝）

港隊其餘3個參賽單位同樣是初戰奧運，27歲﹑世界排名第17位的李卓耀，今年曾在印度公開賽打入決賽，惜屈居亞軍，他更在賽前記者會豪言以奧運金牌為目標。女雙「楊楊配」笑言背負較少的期望，今次壓力都相對少一點。

巴黎奧運．羽毛球︱李卓耀首戰奧運望奪金牌 盧善恩另有目標

李卓耀今年曾在印度公開賽打入決賽。（黃寶瑩攝）

巴黎奧運中外焦點球手

安賽龍男單力爭衛冕

丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）在東京奧運決賽力克中國球手諶龍，生涯首度摘下奧運金牌。這名30歲的丹麥球王，東奧後繼續強勢，曾經在2022年贏得世界冠軍，近年不時受傷患困擾，正如上月因足踝傷患退出新加坡公開賽，而他的世界排名下滑至第二，但他依然是巴黎奧運的爭金大熱。

中國球手石宇奇今年贏得4個冠軍，首度登上世界第一之位，而另一中國球手李詩灃﹑日本的奈良岡功大﹑印尼的基斯迪亦是衝金實力分子。

安賽龍上屆奪金後爆喊，同樣成為東京奧運的名場面之一。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎最後一舞

中華台北球后戴資穎接連與世界冠軍與奧運金牌擦肩，「小戴」在東京奧運決賽與陳雨菲激戰三局，可惜最終落敗，今屆的巴黎奧運迎來衝金的最後一次機會。30歲的戴資穎曾經多次公開表明身體狀況每況愈下，但去年年終賽逆轉安洗瑩及馬蓮封后，力證她依然有能力與列強角逐。

戴資穎爭金的勁敵不少，除了爭衛冕的陳雨菲，還有新晉球后安洗瑩﹑山口茜及馬蓮等好手，難怪日本隊教練朴柱奉指以上5人之間，誰奪金都有可能。

巴黎奧運｜中華台北60人名單 「舉重女神」「國民女友」力爭獎牌

巴黎奧運相信是戴資穎奧運衝金的最後機會。（資料圖片／Getty Images）

中國雙打分途爭金

中國隊在東京奧運混雙王懿律／黃東萍奪金，黃東萍今屆轉拍馮彥哲，與「世一」組合鄭思維／黃雅瓊一同出戰，混雙實力強大；中國隊在東京奧運另外兩項雙打皆屈居銀牌，惟男、女雙現時的世界第一同樣由中國組合佔據，有力為國家隊衝金牌。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

中國混雙世一鄭思維／黃雅瓊是奪金大熱之一。（資料圖片／Getty Images）

巴黎奧運羽毛球賽制及賽程

今屆奧運男﹑女單分別有38名球手入圍；男雙﹑女雙﹑混雙各有16個名額，一共172名球手參賽。羽毛球全數項目先進行小組賽，單打賽事各組將有3至4名球手；雙打則分成4組，爭奪出線資格，然後在淘汰賽直至決出金牌。

巴黎奧運羽毛球項目由7月27日至8月5日在拉夏貝爾門體育館上演，男﹑女子單打分組賽由7月27日至7月31日舉行；男﹑女子雙打在7月27日至30日上演；混合雙打則由7月27日至7月29日舉行分組賽。從8月2日起將決出獎牌，直至8月5日兩項單打的獎牌戰將壓軸上演。

巴黎奧運羽毛球決賽賽程（以下為香港時間）

02/08（星期五） 22：10 混合雙打決賽

03/08（星期六） 22：10 女子雙打決賽

04/08（星期日） 22：10 男子雙打決賽

05/08（星期一） 16：55 女子單打決賽

05/08（星期一） 21：40 男子單打決賽

巴黎奧運官網羽毛球賽程

巴黎奧運羽毛球直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播各場羽毛球決賽。