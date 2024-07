巴黎奧運｜羽毛球賽程時間表　鄧謝配8.1爭入4強　李卓耀取首勝

羽毛球是巴黎奧運的焦點之一,羽毛球將在7月27日起﹑一連10日上演,決出5面金牌誰屬。港隊今屆一共獲得4個資格,當中上屆東京奧運「梗頸四」的混雙組合鄧俊文/謝影雪再度出戰,再爭獎牌。



巴黎奧運羽毛球港隊分組形勢

與鄧俊文/謝影雪同組的丹麥組合基斯甸臣/寶耶退賽,同組餘下3支球隊,「鄧謝配」擊敗中華台北組合,篤定出線,以小組次名出線,8月1日凌晨2:20對韓國的世界冠軍組合徐承宰/蔡侑玎爭入4強。

男單方面,李卓耀首場與墨西哥球手加里度激戰3局,最終取勝,7月31日晚上對台灣的周天成爭出線。

女雙的楊雅婷/楊霈霖以1勝2負出局;女單的盧善恩將對泰國球手革通,力爭奧運首勝。

巴黎奧運港隊賽程(香港時間)

鄧俊文/謝影雪 2:0 葉宏蔚/李佳馨

楊雅婷/楊霈霖 1:2 G.絲托伊娃/S.絲托伊娃

楊雅婷/楊霈霖 2:1 許忻霏/許怡霏

盧善恩 0:2 韋菈(巴西)

鄧俊文/謝影雪 2:1 渡邊勇大/東野有紗(日本)

楊雅婷/楊霈霖 2:0 劉聖書/譚寧(中國)

李卓耀 2:1 加里度(墨西哥)

7月31日不早於2:20:盧善恩 VS 革通(泰國)

7月31日不早於21:40:李卓耀 VS 周天成(中華台北)

8月1日不早於02:20:鄧俊文/謝影雪 VS 徐承宰/蔡侑玎(韓國)



李卓耀

男單I組:周天成(中華台北)﹑加里度(墨西哥)



盧善恩

女單D組:革通(泰國)、韋菈(巴西)



鄧俊文/謝影雪

混雙C組:渡邊勇大/東野有紗(日本)﹑葉宏蔚/李佳馨(中華台北)﹑基斯甸臣/寶耶(丹麥)*退賽



楊雅婷/楊霈霖

女雙B組:劉聖書/譚寧(中國)﹑G.絲托伊娃/S.絲托伊娃(保加利亞)﹑許忻霏/許怡霏(美國)



巴黎奧運羽毛球分組名單

男子單打



A組:石宇奇(中國)﹑奧普迪(蘇里南)﹑托迪(意大利)

C組:韋迪辛(泰國)﹑科利約寧(芬蘭)﹑保羅(毛里求斯)

D組:西本拳太(日本)﹑柏納寧(哈薩克)﹑楊燦(加拿大)

E組:安頓臣(丹麥)﹑達維查約(阿塞拜疆)﹑費利蒙(奧地利)

G組:李梓嘉(馬來西亞)﹑尼達辛格(斯里蘭卡)﹑阿維安(西班牙)

H組:真庭(印尼)﹑波波夫(法國)﹑舒之顯(美國)

I組:周天成(中華台北)﹑李卓耀(香港)﹑加里度(墨西哥)

J組:奈良岡功大(日本)﹑全奕陳(韓國)﹑哥爾奧(巴西)

K組:普蘭奈(印度)﹑黎德發(越南)﹑洛夫(德國)

L組:基斯迪(印尼)﹑辛勒施亞(印度)﹑哥頓(危地馬拉)﹑卡拉基(比利時)

M組:駱建佑(新加坡)﹑簡古拉(薩爾瓦多)﹑勞達(捷克)

N組:李詩灃(中國)﹑觀斯(瑞士)﹑奧比約利(尼日利亞)

P組:安賽龍(丹麥)﹑阮日(愛爾蘭)﹑施伯文(以色列)﹑達哈爾(尼泊爾)



女子單打



A組:安洗瑩(韓國)、齊雪菲(法國)、納班杜娃(保加利亞)

C組:山口茜(日本)、李文珊(加拿大)、德塔圖薩(緬甸)

D組:革通(泰國)、盧善恩(香港)、韋菈(巴西)

E組:戴資穎(中華台北)、拉查諾(泰國)、譚蓮妮(比利時)

G組:東宗(印尼)、絲雅比高娃(捷克)、布洛娃(烏克蘭)

H組:金佳恩(韓國)、吳堇溦(馬來西亞)、史高絲(南非)

I組:楊佳敏(新加坡)、盧迪克(毛里求斯)、雅華莉花花(難民隊)

J組:大堀彩(日本)、伊吉特(土耳其)、卡斯特露(秘魯)

K組:張蓓雯(美國)、阮垂玲(越南)、何羨儒(澳洲)

L組:馬蓮(西班牙)、施達特曼(瑞士)、達拉克(愛爾蘭)

M組:仙杜(印度)、古芭(愛沙尼亞)、阿卜杜拉拉扎克(馬爾代夫)

N組:何冰嬌(中國)、姫摩(英國)、凱莎(阿塞拜疆)

P組:陳雨菲(中國)、比列治菲特(丹麥)、李怡逢(德國)



混合雙打



A組:鄭思維/黃雅瓊(中國)﹑金元昊/鄭娜銀(韓國)﹑捷基爾/迪蕾(法國)韋華迪/文達迪(印尼)

B組:徐承宰/蔡侑玎(韓國)﹑普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊(泰國)﹑達比寧/比克(荷蘭)﹑K.馬梅利/T.馬梅利(阿爾及利亞)

C組:渡邊勇大/東野有紗(日本)﹑鄧俊文/謝影雪(香港)﹑葉宏蔚/李佳馨(中華台北)﹑基斯甸臣/寶耶(丹麥)*退賽

D組:馮彥哲/黃東萍(中國)﹑陳堂傑/杜依蔚(馬來西亞)﹑許永凱/陳薇涵(新加坡)﹑邱愷翔/加爾(美國)



女子雙打



A組:陳清晨/賈一帆(中國)﹑松本麻佑/永原和可那(日本)﹑拉馬丹提/阿比恩尼(印尼)﹑陳康樂/蒂娜(馬來西亞)

B組:劉聖書/譚寧(中國)﹑G.絲托伊娃/S.絲托伊娃(保加利亞)﹑楊雅婷/楊霈霖(香港)﹑許忻霏/許怡霏(美國)

C組:志田千陽/松山奈未(日本)﹑金昭映/孔熙容(韓國)﹑卡斯度/蓬納帕(印度)﹑于亞杰/瑪帕莎(澳洲)

D組:白荷娜/李紹希(韓國)﹑Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai(泰國)﹑蘭伯特/安坦(法國)﹑Maiken Fruergaard/Sara Thygesen(丹麥)



男子雙打



A組:梁偉鏗/王昶(中國)﹑謝定峰/蘇偉譯(馬來西亞)﹑雲迪/寧爾(英國)﹑董星宇/矢倉尼爾(加拿大)

B組:姜敏赫/徐承宰(韓國)﹑宗國/傑丁努蓬(泰國)﹑C.波波夫/T.J.波波夫(法國)﹑卡奧/文迪克(捷克)

C組:蘭基里迪/舒爾迪(印度)﹑艾費恩/艾迪安(印尼)﹑林斯富斯/施度(德國)﹑高域/拉巴爾(法國)

D組:艾斯特普/拉斯慕臣(丹麥)﹑保木卓朗/小林優吾(日本)﹑劉雨辰/歐烜屹(中國)﹑李洋/王齊麟(中華台北)﹑邱愷翔/Joshua Yuan(美國)



香港羽毛球隊今屆共有6名運動員出戰奧運。(黃寶瑩攝)

香港隊在今屆巴黎奧運取得4個資格,李卓耀與盧善恩分別出戰男﹑女子單打;楊雅婷/楊霈霖取得女雙席位;鄧俊文/謝影雪則第二次合作出戰奧運會。

「鄧謝配」上屆東京奧運在銅牌戰憾負,與獎牌擦身而過,兩人明言今屆是最後一舞,當然希望登上頒獎台有個完美的結局,這對港隊混雙組合現時世界排名第7,他們在2024年狀態不俗,在德國公開賽奪冠﹑今年合共5次至少打入8強,「鄧謝配」無疑是港隊的獎牌希望之一。

巴黎奧運.羽毛球︱謝影雪鄧俊文再衝獎牌 放下包袱珍惜最終章

「鄧謝配」上屆奧運僅得第四名,今屆繼續衝擊獎牌。(黃寶瑩攝)

港隊其餘3個參賽單位同樣是初戰奧運,27歲﹑世界排名第17位的李卓耀,今年曾在印度公開賽打入決賽,惜屈居亞軍,他更在賽前記者會豪言以奧運金牌為目標。女雙「楊楊配」笑言背負較少的期望,今次壓力都相對少一點。

巴黎奧運.羽毛球︱李卓耀首戰奧運望奪金牌 盧善恩另有目標

李卓耀今年曾在印度公開賽打入決賽。(黃寶瑩攝)

巴黎奧運中外焦點球手

安賽龍男單力爭衛冕

丹麥球手安賽龍(Viktor Axelsen)在東京奧運決賽力克中國球手諶龍,生涯首度摘下奧運金牌。這名30歲的丹麥球王,東奧後繼續強勢,曾經在2022年贏得世界冠軍,近年不時受傷患困擾,正如上月因足踝傷患退出新加坡公開賽,而他的世界排名下滑至第二,但他依然是巴黎奧運的爭金大熱。

中國球手石宇奇今年贏得4個冠軍,首度登上世界第一之位,而另一中國球手李詩灃﹑日本的奈良岡功大﹑印尼的基斯迪亦是衝金實力分子。

安賽龍上屆奪金後爆喊,同樣成為東京奧運的名場面之一。(資料圖片/Getty Images)

戴資穎最後一舞

中華台北球后戴資穎接連與世界冠軍與奧運金牌擦肩,「小戴」在東京奧運決賽與陳雨菲激戰三局,可惜最終落敗,今屆的巴黎奧運迎來衝金的最後一次機會。30歲的戴資穎曾經多次公開表明身體狀況每況愈下,但去年年終賽逆轉安洗瑩及馬蓮封后,力證她依然有能力與列強角逐。

戴資穎爭金的勁敵不少,除了爭衛冕的陳雨菲,還有新晉球后安洗瑩﹑山口茜及馬蓮等好手,難怪日本隊教練朴柱奉指以上5人之間,誰奪金都有可能。

巴黎奧運|中華台北60人名單 「舉重女神」「國民女友」力爭獎牌

巴黎奧運相信是戴資穎奧運衝金的最後機會。(資料圖片/Getty Images)

中國雙打分途爭金

中國隊在東京奧運混雙王懿律/黃東萍奪金,黃東萍今屆轉拍馮彥哲,與「世一」組合鄭思維/黃雅瓊一同出戰,混雙實力強大;中國隊在東京奧運另外兩項雙打皆屈居銀牌,惟男、女雙現時的世界第一同樣由中國組合佔據,有力為國家隊衝金牌。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

中國混雙世一鄭思維/黃雅瓊是奪金大熱之一。(資料圖片/Getty Images)

巴黎奧運羽毛球賽制及賽程

今屆奧運男﹑女單分別有38名球手入圍;男雙﹑女雙﹑混雙各有16個名額,一共172名球手參賽。羽毛球全數項目先進行小組賽,單打賽事各組將有3至4名球手;雙打則分成4組,爭奪出線資格,然後在淘汰賽直至決出金牌。

巴黎奧運羽毛球項目由7月27日至8月5日在拉夏貝爾門體育館上演,男﹑女子單打分組賽由7月27日至7月31日舉行;男﹑女子雙打在7月27日至30日上演;混合雙打則由7月27日至7月29日舉行分組賽。從8月2日起將決出獎牌,直至8月5日兩項單打的獎牌戰將壓軸上演。

巴黎奧運羽毛球決賽賽程(以下為香港時間)

02/08(星期五) 22:10 混合雙打決賽

03/08(星期六) 22:10 女子雙打決賽

04/08(星期日) 22:10 男子雙打決賽

05/08(星期一) 16:55 女子單打決賽

05/08(星期一) 21:40 男子單打決賽

巴黎奧運官網羽毛球賽程

巴黎奧運羽毛球直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運,相信會有電視台直播各場羽毛球決賽。