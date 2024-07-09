巴黎奧運｜今屆獎金加兩成　個人金牌600萬　團體最多可袋1200萬

巴黎奧運中國香港代表團授旗禮今日（9日）於政府總部舉行，署理行政長官陳國基透露今屆獎金加碼兩成，個人金牌可獲600萬港元，團體金牌則可袋1200萬。



巴黎奧運香港代表團授旗禮於政府總部舉行。（梁鵬威攝）

即將出戰巴黎奧運的香港隊代表團，今日在政府總部出席授旗禮，張家朗﹑江旻憓﹑李卓耀﹑鄧俊文等港將亦有亮相。

署理行政長官陳國基發言時，透露今屆獎金將會增加兩成，個人賽金牌由東奧的500萬港元（下同），增加至今屆的600萬；團體獎金方面，則由上屆的1000萬增至1200萬。

巴黎奧運「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」



個人獎金（港元）

金牌：600萬

銀牌：300萬

銅牌：150萬

第四名：75萬

第五至八名：37.5萬



團體獎金（港元）

金牌：1200萬

銀牌：600萬

銅牌：300萬

第四名：150萬

第五至八名：75萬



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