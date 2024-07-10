HOKA創辦人專訪︱由勃朗峰跑到麥里浩徑　勇敢對抗潮流成大贏家

近年在香港大受歡迎的運動品牌HOKA，在銅鑼灣首度開設專門店，共同創辦人Nicolas Mermoud親自來港主持開幕禮，並受訪分享創立這個打破傳統跑鞋框框品牌背後的成功之道。

Nicolas本身也是跑者，不止曾在殿堂級越野山賽「環勃朗峰超級越野耐力賽」（UTMB）跑入三甲，也曾夥拍友人來港參加毅行者奪冠，跑遍全世界山野的他大讚麥里浩徑第2至4段日落美景。



HOKA在銅鑼灣首度開設專門店，共同創辦人Nicolas Mermoud到港主持開幕禮。（陳葦慈攝）

Nicolas Mermoud：「我小時候是個山野孩子」

HOKA在2009年創立，2010年首對越野跑鞋Matafe面世，短短15年間已成為全球知名品牌。《01體育》今年初曾趁行山季節到訪「香港三尖」蚺蛇尖、釣魚翁和青山，以及麥理浩徑上最筆直的山峰針山，記錄山友所穿的行山鞋，經過4次實地考察共記錄274對鞋，發現HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，有53人，佔近兩成。

運動鞋市場競爭激烈，新品牌想佔一席位，殊不容易，跟Nicolas細說從前，HOKA的一切也許要從勃朗峰（Mont Blanc）開始談起。「我小時候是個山野孩子」，家鄉位於法國阿爾卑斯山，距離勃朗峰只有約10公里，從小已常常通山跑，他在「地利」下自小已熱愛運動，滑雪、攀山、行山、越野跑、單車、獨木舟……運動因子深入骨血。

HOKA共同創辦人Nicolas Mermoud分享創立品牌點滴。（陳葦慈攝）

法國人特質催生HOKA

至今他依然熱愛運動，將時間平均分配予跑步、行山和單車，認為三種運動帶來不同感受。創立品牌與他的職業背景有關，他本身是滑雪運動設備設計師，1999年起跟Jean-Luc Diard成為同事，二人都熱愛跑山並成為好友，看到不少跑者因越野跑鞋的簡約設計潮流導致受傷或不適，於是想設計一對更安全、運動表現更好、又輕身的跑鞋。

他說這點跟身為法國人的特質有關，「我們對產品永遠不會滿意，喜歡一切由零開始自己動手做。由時裝、建築、飲食也是如此，這是我們的傳統，喜歡創意，對創新充滿熱情。」Nicolas與Jean-Luc共同創辦HOKA，二人由同事升格為合作夥伴，他說更是他倆一段真摯友誼的見證。

Nicolas Mermoud聲稱法國人的特質令他喜歡一切由零開始動手做。（陳葦慈攝）

反潮流設計曾受質疑

Nicolas滑雪和跑山多年，他最愛衝落山的快感，所以希望設計一對接近飛翔感覺的跑鞋，要提供像輪胎一樣的緩震效果，同時又要更輕、更柔軟，為跑手提供足夠保護而不會影響運動表現，因此他們一反當年的市場潮流，以加大碼中底（oversized midsoles）造鞋。

當新鞋推出市面，Nicolas坦言，新品牌並未成一盤生意，當時遇上不少困難，「人們喜歡創意，同時也質疑創意」，最初外界對他們持懷疑態度，「一對又輕又舒適穩定、並可提高運動表現的跑鞋『好得不似真的』（too good to be true），一定在什麼地方有問題」。HOKA在率先試著的跑手間獲得好評，然而要打進大眾市場，也花過不少功夫，從不同運動之中找知名運動員試穿和代言，又向大眾詳細解釋背後科技原理，一步步說服消費者。

「飛」一般的品牌

Nicolas夢想設計出一對最接近飛行感覺的跑鞋，HOKA這名字的意思正是飛行。它是毛利語（Maori），毛利人幾乎全部聚居新西蘭，而當地人熱愛戶外運動，正好切合對品牌的聯想。

Nicolas稱不想像傳統品牌那樣，希望名字能結合跑步和飛行的意思，同時富有趣味和文化，又要簡單易記，「2009年4月成立公司，7月已拍板用這名字，每個人都喜歡HOKA這個名。」HOKA在2013年獲德克斯戶外用品（Deckers Outdoor Corp）收購，全球發展速度更快，今年首次到香港開設專門店，還落戶購物熱點銅鑼灣，Nicolas笑言感覺如看到孩子「大學畢業」。

「銅鑼灣是香港核心地段，在這裏開專門店，跟在倫敦、紐約開店一樣都是重大成就，也向本地社群發放訊息，讓他們可親身感受產品。」專門店有齊HOKA全線品牌跑鞋，包括最新推出的Skyward X及Speedgoat 6，也開始發售運動服裝，他說這時候在香港開專門店感覺猶如慶祝品牌成立15周年。回看這段火速獲得收成的創業旅程，Nicolas還嫌最初的時候受到懷疑而發展得不夠快，不過他也直言，直至過去兩年到各地旅遊才真正感受到品牌已成長到能跟傳統大品牌爭一日長短。

Nicolas Mermoud曾多次訪港，每次都會順道跑山。（陳葦慈攝）

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由勃朗峰跑到麥里浩徑

Nicolas 2007年參加「環勃朗峰超級越野耐力賽」（UTMB），以22小時多獲得第三名。來港開設專門店前，他已曾多次訪港，因為他不時會到中國視察廠房，每次都會途經香港。他無論到哪裏，都愛找上當地最高點，從山頂觀看整個城市，在香港也不例外，他最常到大嶼山行山，欣賞自然風光加上機場風景，2011年那次更順道跟朋友組隊參加毅行者並贏得冠軍。

今次已是他第7次到香港，周一（8日）甫落機便已上過大嶼山，他還說很喜歡西貢麥里浩徑第二至四段，「那兒的日落真是很漂亮」，可是Nicolas亦稱香港山徑太多上上落落，常常要先上一大段路才落山，對愛衝落山的他來說有點不夠爽快，並不禁抱怨一句「實在太多樓梯了」。