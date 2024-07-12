英雄聯盟｜JFFT電競前哨戰總決賽挫試當真　米師傅感謝隊友不放棄

滙豐早前在K11 Art Mall舉行「滙豐One x T1呈獻：電競前哨戰總決賽」，由JFFT對試當真，以遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）較量。最後JFFT擊敗試當真，兩隊均會赴韓國參觀電競隊T1總部大樓，及參與由T1教練指導的課程。

當中，JFFT的米師傅坦承自己早段送得較多，感謝隊友一直鼓勵，才能扭轉局勢。



「電競前哨戰總決賽」以一局過決勝，JFFT由床哥及米師傅領軍，試當真則由游學修及豪哥參賽，兩頻道早前分別公開選拔三名選手，組成戰隊參賽。

比賽當日，藍方JFFT的床哥擔任上路，選用英雄是布里茨；米師傅則是打野，當日選用「豬女」史瓦妮。游學修為紅方的試當真上路，選用好運姐，輔助豪哥則選用布朗姆。比賽開始僅38秒，雙方在河道一波一級團戰，米師傅雖擊殺豪哥收下首殺，但自己和床哥也立刻陣亡，遭對手「一換二」陷不利開局。

不過JFFT的下路雙人組相當活躍，在對位經濟差取得龐大領先，當中下路的Milkcat剎雅全場收獲10殺、輔助6D19黃嘉樂的鱷魚也斬下6殺，相當活躍，中路CLj的阿璃也打出8/1/16，儘管試當真擁4條小龍及水龍魂，但JFFT兩奪巴龍，最終在遊戲時間32分36秒摧毁試當真主堡，取得勝利。

床哥賽後坦言，賽前一星期每晚都團練，「一個星期起碼打咗五、六十場」，比賽的表現是全隊「有史以嚟最好嘅一次」，而米師傅則承認「打野差距」：「自己認咗先，最大Gap一定係打野，即係我打個位，自己除咗刷野怪，冇幫過任何一條線，做打野冇幫過任何一條線，其實係冇用。」他感謝隊友鼓勵：「今場一開始崩咗，大家都冇放棄，一路鼓勵我打返返嚟，我覺得完全係超水準。」床哥則補充道：「打野其實我哋放咗出嚟，所以係唔會怪（米師傅），下路優勢Cover到。」

床哥（左）和米師傅（右）談及隊伍表現。（公關提供）

談到慣用英雄，床哥稱自己最熟練的是係蕾歐娜和納帝魯斯，「但（對手）頭兩Ban已Ban咗，佢哋有部署。」米師傅則指一直以為自己天命英雄是賈克斯，「但依家發現完全唔入流，打野怪又慢，嚟到先第一次接觸豬女，玩落先發現可控可坦，呢個定位又幾啱我，就係咁練，由零到一百。」

談到9月T1來港開見面會，有望同台打機，床哥稱自己最喜歡Faker（李相赫）：「我S2開始打，佢已經喺度，一路都喺度，有少少陪我長大」，而米師傅雖是打野，卻最喜歡輔助Keria（柳岷析）：「佢作為輔助可以掌控全場，宏觀大局；除咗呢樣，佢性格方面都幾似我，同埋細細粒粒，係可愛膽當。」

游學修（左）和豪哥（右）代表試當真參賽。（公關提供）

試當真的豪哥則指隊伍未能把握早期優勢實屬可惜，他和游學修盛讚三位隊友，Ban/Pick（選用／禁用英雄）也是由他們稱之為「大佬」的中路Fung作主，除了Fung以外，他們又指打野毒菇求敗做很多戰術分析，兩人張力十足，而下路楊貴妃則冷靜鎮定，是隊內輔助Call。

豪哥認為這場比賽令他對電競改觀：「之前覺得電競係用嚟包裝打機做商業化，覺得只係打機，經歷過之後覺得係好精彩嘅競技項目。」游學修則道：「今次盡咗責任，身為超業餘玩家，吸引到更多人留意已經任務完成，除耳機先感受到個熱烈氣氛，希望嚟緊試當真都有機會搞比較簡單嘅電競比賽。」