歐國盃｜英格蘭出戰決賽前夕 艾歷臣撰文打氣撐修夫基：為我而戰
撰文：趙子晉
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英格蘭距離讓足球回家只差一步，周日（14日）深夜將與西班牙爭奪歐洲國家盃錦標。早前驗出患上末期癌症的前英格蘭主帥艾歷臣（Sven-Goran Eriksson），在英媒撰文為英軍及主帥修夫基打氣，就算身患重病，這名瑞典老帥依然會觀看直播支持英軍。
年屆76歲的艾歷臣，今年初確認患上末期癌症，並表示「最多只餘一年壽命」。縱然如此，這名瑞典籍名帥依然活躍在球圈，早前圓夢在晏菲路帶領利物浦名宿隊。
艾歷臣在2001至2006年期間執教英格蘭，當年隊中星光熠熠，手握碧咸﹑謝拉特﹑林伯特﹑朗尼等球星，可惜接連3屆在世界盃及歐國盃八強止步，無緣打破多年的冠軍荒。作為前英軍主帥，如今見證英格蘭再度打入歐國盃決賽，這名患癌老帥當然希望見證英軍捧盃。
在英格蘭決鬥西班牙前夕，艾歷臣在英國《電訊報》撰文，為英軍及現任領隊修夫基打氣。
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