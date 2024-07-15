美洲盃｜美斯傷出後備席見證阿根廷封王 C朗當年歐國盃都試過
撰文：趙子晉
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阿根廷在美洲國家盃決賽鬥哥倫比亞，美斯右腳足踝受傷被調離場，這名阿根廷球王不禁落淚，幸好拿達路馬天尼斯加時一箭定江山，助阿根廷小勝1：0，成功衛冕美洲國家盃。
美斯與C朗拿度兩名當代球王，不約而同都曾經在決賽傷出，而兩場決賽的走向都有相同之處。
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阿根廷與哥倫比亞爭奪今屆美洲國家盃冠軍，64分鐘，阿根廷隊長美斯在沒有接觸下倒地，經過軍醫檢查後退下火線。相當重視國家隊的美斯，離場感到十分失落，不禁在後備席痛哭，這一幕更被直播鏡頭捕捉。
阿根廷與哥倫比亞在法定時間90分鐘互無紀錄，需要進入加時決勝負，結果憑拿達路馬天尼斯112分鐘的入球奠勝，小勝哥倫比亞封王，順利衛冕美洲盃，近三次大賽全數奪冠。拿達路建功一刻，在後備席的美斯終於破涕為笑。
美洲盃｜阿根廷一球挫哥倫比亞成功衛冕 美斯受傷哭崩後重展笑容
C朗2016年歐國盃決賽傷出後變教練
2016年歐洲國家盃，C朗拿度領軍的葡萄牙跌跌碰碰下，打入決賽，與法國爭冠軍。這名葡萄牙超級球星在決賽早段與皮耶有碰撞，觸傷左膝，25分鐘退下火線，未能繼續在場上作賽的C朗不禁流下男兒淚。
只能作壁上觀的C朗，不斷在場邊的教練指導區指手劃腳，彷彿取代時任主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）的工作，在場邊相當肉緊。
與今年美洲盃決賽巧合的是，葡萄牙與法國同樣法定時間未分高下，加時下半場由艾達盧比斯奠勝，結果以葡萄牙1：0取勝。
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