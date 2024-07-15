美洲盃｜昔日阿根廷戰靶令美斯展露歡顏　被貶後備爆發更強效率

可以令球王美斯重現笑顏的男人叫拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）。

美洲盃決賽，阿根廷與哥倫比亞爭冠，美斯下半場足踝受傷被換出，忍不住在場邊痛哭，而阿根廷在法定時間亦未能攻破哥軍大門，踢成0：0。戰至加時，仍然膠着，難道要靠互射十二碼？在112分鐘，加時才上陣的拿達路馬天尼斯站出來，接應盧施素的妙傳，推入禁區射入，為阿根廷奠定1：0勝局，衛冕成功捧盃。厲害的是，拿達路馬天尼斯今屆失去必然正選，但後備落場頻頻建功，以5球成為今屆美洲盃神射手！



雖然失去正選，但拿達路馬天尼斯照贏得神射手。（X）

還記得兩年前世界盃，拿達路馬天尼斯頻頻失機，成為阿根廷的戰靶，飽受球迷抨擊，由第三場分組賽起就失去正選，被祖利安艾華利斯取代。來到今年美洲盃，雖然拿達路馬天尼有入選，但繼續做後備，教練史卡朗尼傾向用美斯拍艾華利斯打前鋒。

美斯被換走後曾經「喊到豬頭咁」。（X）

不過，拿達路馬天尼斯脫胎換骨，後備入替屢次建功「救世」，不再敗家。在首場分組賽對加拿大，阿根廷領先住1：0到尾段，不太穩陣，此時後備落場的拿達路馬天尼斯在88分鐘接應美斯助攻建功，鎖定贏2：0。在第二場分組賽對智利，他更加重要，阿根廷一直攻不入，所以在73分鐘以拿達路馬天尼斯入替艾華利斯，結果他又在88分鐘入波，幫阿根廷奠定1：0勝局，兩連勝提早晉級。他在第三場分組賽獲得獎勵，正選上陣對秘魯，梅開二度，助阿根廷贏2：0全勝姿態晉淘汰賽。

今場美洲盃決賽，史卡朗尼等到加時才「㩒制」，在97分鐘派拿達路馬天尼斯入替艾華利斯。戰至112分鐘，盧施素第一時間的妙傳，拿達路馬天尼斯加速入禁區，一射入網，為阿根廷攻入致勝一球，以1：0擊敗哥倫比亞捧盃，衛冕成功，破紀錄第16次美洲盃封王。拿達路馬天尼斯入波後，第一時間跑到場邊，與因傷被換走的美斯擁抱慶祝。見到球隊領先後，曾哭成淚人的美斯終於放下心頭大石，展露歡顏。

拿達路馬天尼斯入球後，跑去跟美斯慶祝。（X）

更令人意想不到，26歲的拿達路馬天尼斯憑5個入球，成為今屆美洲盃神射手。他過去一季在意甲射入24球成為神射手，並協助國際米蘭贏得聯賽冠軍，加上如今在美洲盃的好表現，不知會否為他爭取到一些金球獎的選票？

前鋒拿達路馬天尼斯外，中堅利辛度馬天尼斯及門將達米安馬天尼斯都很重要，阿根廷若缺一都已經出局。利辛度馬天尼斯在防守貢獻甚大，而在八強對厄瓜多爾亦全靠他先開紀錄。同樣在八強對厄瓜多爾，最後鬥到互射十二碼，美斯射中楣，幸好達米安馬天尼斯「補鑊」，連撲對方頭兩輪十二碼，協助阿根廷贏波晉級。

美斯雖好，還需「馬天尼斯們」扶持。