美洲盃｜昔日阿根廷戰靶令美斯轉哭為笑 被貶後備爆發更強效率
撰文：顏銘輝
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可以令球王美斯重現笑顏的男人叫拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）。
美洲盃決賽，阿根廷與哥倫比亞爭冠，美斯下半場足踝受傷被換出，忍不住在場邊痛哭，而阿根廷在法定時間亦未能攻破哥軍大門，踢成0：0。戰至加時，仍然膠着，難道要靠互射十二碼？在112分鐘，加時才上陣的拿達路馬天尼斯站出來，接應盧施素的妙傳，推入禁區射入，為阿根廷奠定1：0勝局，衛冕成功捧盃。厲害的是，拿達路馬天尼斯今屆失去必然正選，但後備落場頻頻建功，以5球成為今屆美洲盃神射手！
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