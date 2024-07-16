美職早霸王｜迎FC多倫多格食格　吼國際邁亞密贏波返勝軌

美洲國家盃曲終人散，美斯帶領阿根廷蟬聯錦標，蘇亞雷斯亦助烏拉圭奪得季軍，但是他倆未能趕及周中回歸國際邁亞密主場迎擊FC多倫多的賽事；主隊今仗更有布斯基斯停賽，能否重振聲威？



國際邁亞密縱有美斯與蘇亞雷斯兩大主將倦勤，但球隊踢出士氣下，一度豪取4連勝，但上場作客勁敵FC辛辛那堤卻遭逢滑鐵盧，以1：6慘敗，更將東岸榜首地位拱手相讓。現時FC辛辛那堤以23戰48分領先，邁亞密則以1分落後緊守次席。

國際邁亞密中場布斯基斯上仗兩黃一紅被逐，今場須停賽。（路透社）

上仗布斯基斯串演中堅，但此舉既令中場沒有他控制節奏及保護後防，而他本身速度亦實在太慢，單對單幾乎是一推就過，令防線錯漏百出；更甚者，這名36歲老將因為投訴球證過激，被連續發兩張黃牌驅逐離場，今場須停賽。

不過，FC多倫多近況差勁，近10場只得1勝2和7負，單計作客的話，近6場未嘗勝果，只得2和4負，今場作客邁亞密恐怕凶多吉少。

國際邁亞密有多名主將倦勤，左翼羅拔泰萊的表現更為重要。（路透社）

對賽往績也以邁亞密佔上風，雙方對賽8次，邁亞密取得6勝2負的佳績，只計主場的話，更是4戰全勝；雖然邁亞密新敗，又有主將缺陣，但以整體近況與往績而言，還是值得信賴，今場有望重返勝軌。

FC多倫多上仗主場擊敗費城聯，結束6連敗走勢。（路透社）

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國際邁亞密主場搶「多」3分



國際邁亞密對上一次比賽為7月7日，球隊作客以1:6大敗給FC辛辛那提，聯賽5戰不敗及4連勝走勢告終。至於美斯及蘇亞雷斯征戰美洲國家盃後應會回到陣中。FC多倫多周末主場以2:1後來居上擊敗費城聯，結束聯賽6連敗及9戰不敗走勢。費城聯在39分鐘取得領先，但積克艾利洛在74分鐘擺烏龍為FC多倫多追平，而後備入替的迪安祖卡亞4分鐘後射入反勝一球。FC多倫多在該戰只得兩次射門命中目標，拿耶亞及莊拿芬奧蘇里奧出戰完國際賽後歸隊，應可加強球隊實力。面對著近10場聯賽只得1勝的FC多倫多，國際邁亞密應可在主場取勝。

